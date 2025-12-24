MAE, atenţionare de călătorie pentru Bulgaria. Traficul, restricţionat pentru autovehiculele de peste 12 tone

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) îi informează pe cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Bulgaria că, în perioada 24 decembrie 2025 - 4 ianuarie 2026, circulația autovehiculelor cu masa mai mare de 12 tone va fi temporar restricționată pe întreaga lungime a autostrăzilor Trakia și Struma, precum și pe sectorul Sofia–Dermantsi al autostrăzii Hemus.

Potrivit MAE, pe 30 decembrie 2025, circulația autovehiculelor grele care ies din Sofia va fi suspendată în intervalul orar 14:00–20:00. Pe 4 ianuarie 2026, circulația autovehiculelor cu masa mai mare de 12 tone, pe sensul de deplasare spre Sofia, va fi suspendată în intervalul orar 12:00–20:00.

„Pe autostrăzile Hemus şi Struma restricţiile de circulaţie nu se aplică autovehiculelor de peste 12 tone care transportă mărfuri periculoase (ADR), animale vii, produse alimentare perisabile, precum şi mărfuri cu temperatură controlată. Pe autostrada Trakia, în secţiunea de la substaţia Ihtiman (km 34) până la substaţia Vakarel (km 23), pe sensul de deplasare spre Sofia, restricţiile de circulaţie nu se aplică autovehiculelor de peste 12 tone care transportă mărfuri periculoase (ADR)”, a mai anunțat MAE.

Potrivit MAE, în regiunea Blagoevgrad, pe 24 decembrie 2025, între orele 10:00 și 20:00, autoritățile vor introduce trafic reversibil pe drumul I-1/E-79 Sofia–Kulata, pe tronsonul cuprins între intersecția cu autostrada Struma și intersecția Simitli. În acest interval, circulația va fi organizată cu două benzi pe sensul de deplasare către Kulata și o bandă pe sensul către Sofia.

Cetăţenii români pot consulta informaţii suplimentare despre:

sistemul de plată online al taxei de pod de la Ruse: https://customs.bg/wps/portal/agency-en/media-center/news-details/05-07-24-toll-danube-bridge-eng;

starea actuală a drumurilor pe pagina Agenţiei „Infrastructura Rutieră”: www.api.bg, aplicaţia mobilă LIMA: www.lima.api.bg și la numărul de telefon: 0035970013020, accesibil în regim non-stop.

situaţia zborurilor pe aeroportul Sofia: sofia-airport.eu;

vinieta electronică şi sistemul e-TOLL: www.bgtoll.bg;

circulaţia prin punctele de trecere a frontierei bulgare: mvr.bg;

regimul vamal, la intrarea în R. Bulgaria dinspre R. Turcia, la „Condiţii de călătorie în R. Bulgaria”, titlul ,,Reglementări vamale”: www.mae.ro/travel-conditions/3677 şi pe site-ul Web al Agenţiei „Vămi” din R. Bulgaria:https://customs.bg/wps/portal/agency-en/home/info-citizens/Important%20notice%20for%20travelers.

MAE precizează că cetăţenii români pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Sofia, +35929712858 şi +35929733510. Apelurile sunt direcţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate şi sunt preluate de operatorii Call Center în regim permanent.

De asemenea, cetăţenii români aflaţi într-o situaţie dificilă pot apela numărul de telefon de urgenţă al misiunii diplomatice a României în Republica Bulgaria, +359879440758.