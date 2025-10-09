Bula boabelor de cacao s-a spart. Prețul s-a prăbușit, după doi ani de creșteri record

Prețul boabelor de cacao a atins cel mai scăzut nivel din aproape doi ani, declanșând îngrijorări în rândul băncilor de investiții, care avertizează asupra unei vânzări „extreme” și a riscului unor turbulențe pe termen scurt. Contractele futures cu livrare în decembrie, tranzacționate la New York, au coborât miercuri la 6.090 de dolari tona, marcând o scădere de 10% într-o singură săptămână, potrivit CNBC.

Căderea prețului boabelor de cacao survine după doi ani de creșteri istorice, alimentate de condițiile meteo nefavorabile, dăunători și restricțiile de export impuse de Coasta de Fildeș și Ghana, principalele țări producătoare la nivel mondial.

În decembrie 2024, prețurile au atins un record absolut de 12.931 de dolari pe tonă, determinând numeroase fonduri de investiții să parieze pe continuarea trendului ascendent.

În ultimele săptămâni însă, guvernele celor două state vest-africane au decis să majoreze prețul minim plătit fermierilor, reducând astfel presiunea asupra lanțului de aprovizionare global. Măsura a inversat brusc direcția pieței, ducând la un val de vânzări speculative.

Potrivit unui raport recent al Citi, publicat luni, pozițiile speculative în piața de cacao au ajuns la un nivel „slab istoric”, iar dinamica actuală indică un „momentum negativ” și o piață „extrem de supravândută”.

Într- analizaă separată, Société Générale a avertizat că situația este similară și pe piața londoneză, unde contractele futures sunt „extrem de supravândute”. Banca a observat că managerii de fonduri au devenit net vânzători pentru prima dată din august 2022, ceea ce amplifică riscul unor reacții bruște de piață.

„Pozițiile scurte au atins cel mai ridicat nivel din ultimii doi ani, ceea ce face piața vulnerabilă la o acoperire rapidă a acestor poziții”, au explicat analiștii. Acest fenomen, cunoscut sub denumirea de short covering, apare atunci când investitorii răscumpără activele împrumutate pentru a închide pariurile împotriva pieței, declanșând adesea o revenire rapidă a prețurilor.