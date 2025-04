Bugetul Capitalei a fost aprobat. Nicușor Dan intră în campanie electorală, Primăria, în regres financiar

Bugetul Capitalei a fost votat, joi, târziu în noapte. Ședința CGMB a început seara, după o lungă zi de negocieri de culise, în care majoritatea PSD-PNL-PUSL și-a asigurat finanțări pentru domeniile pe care le controlează. Un buget de 11 miliarde lei, bun pentru negociatori, dar insuficient pentru oraș. Cei mai mulți bani merg către datorii și salariile ”armatelor electorale” din primării și subordonate. Orașul primește puțin, ca de obicei.

În cifre absolute, bugetul consolidat al municipiului București pentru anul 2025 însumează 11 miliarde lei. Din acești bani, 3,9 miliarde lei repezintă contribuția Guvernului, iar 7,3 miliarde lei reprezintă venituri proprii ale Municipiului București.

Din total buget, doar 2,1 miliarde lei sunt alocate pentru secțiunea dezvoltare. Restul banilor sunt folosiți pentru cheltuieli de funcționare, din care merită menționate:

Primarul Capitalei a precizat într-o declarație pe holurile primăriei că din proiectul de buget au fost tăiate foarte multe investiţii. El a mai spus că bugetul Capitalei a fost „redus substanţial” de Guvern, odată cu aprobarea legii bugetului naţional. Din acest motiv, el a apreciat că 2025 este „un an pierdut” pentru București.

Anul acesta este un an pierdut pentru Bucureşti. Avem un proiect din care am tăiat foarte multe investiţii, deşi sunt absolut necesare pentru Bucureşti. O să plătim salarii, o să tundem iarba din parcuri, o să plătim subvenţia la transportul public şi termoficare. Şi în rest o să mai cârpim nişte lucruri, asta o să facem noi un an de zile.