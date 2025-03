Economie Bucureștiul, lider economic în regiune: Cum a depășit capitalele vecine







Capitala României, București a devenit o adevărată forță economică în regiune, depășind capitalele țărilor vecine, precum Sofia și Belgrad, dar și orașe centrale din Europa Centrală, cum ar fi Budapesta și Praga. Conform datelor Eurostat, în 2023, PIB-ul nominal al regiunii București-Ilfov a atins 95,5 miliarde de euro, o valoare superioară PIB-ului național al Bulgariei și Serbiei.

Creștere economică susținută

În 2023, Bulgaria, cu o populație de aproximativ 6,7 milioane de locuitori, a înregistrat un PIB nominal de 94,7 miliarde de euro, iar Serbia, cu aceeași populație, a avut un PIB de 75,2 miliarde de euro. Comparativ, București-Ilfov, cu o populație estimată oficial la 2,3 milioane de locuitori, a depășit aceste valori, demonstrând o puternică dezvoltare economică.

Pentru 2024, estimările indică un PIB al Bulgariei de 98,9 miliarde de euro, în timp ce Serbia este așteptată să atingă 78,3 miliarde de euro. În același timp, economia regiunii București-Ilfov este estimată să fi depășit 100 de miliarde de euro pentru prima dată în istorie, datorită unei creșteri continue a sectoarelor serviciilor și tehnologiei, conform datelor Eurostat.

București: comparație cu alte capitale central-europene

București vs Budapesta. În 2023, PIB-ul Budapestei a fost de 75,4 miliarde de euro, iar împreună cu regiunea învecinată Pesta, care are peste 3 milioane de locuitori, PIB-ul combinat a ajuns la 98,6 miliarde de euro, conform Eurostat. Cu o creștere modestă de 0,5% în 2024, PIB-ul Budapesta-Pesta a ajuns la 99,3 miliarde de euro, fiind totuși ușor sub nivelul estimat al Bucureștiului.

București vs Praga. Capitala Cehiei, Praga, cu o populație de 1,39 milioane de locuitori, a avut un PIB de 85,5 miliarde de euro în 2023. Deși Cehia a înregistrat o creștere de 2,4% în 2024, cu o inflație de 3%, deprecierea coroanei cehe a limitat avansul economic, rezultând într-un PIB de aproximativ 86,2 miliarde de euro pentru Praga.

București vs Varșovia. Varșovia, cu o arie metropolitană de 3,28 milioane de locuitori, a fost liderul regiunii în 2023, cu un PIB de 137,3 miliarde de euro. Datorită unei creșteri economice de 2,9% și unei inflații de 4,5%, alături de aprecierea zlotului cu 5,5%, PIB-ul Varșoviei a ajuns la aproximativ 155,8 miliarde de euro în 2024, menținându-se în fruntea Europei Centrale și de Est.

Factorii care susțin economia Bucureștiului

Economia Bucureștiului este puternic influențată de prezența marilor companii, de dezvoltarea infrastructurii și de migrația economică internă. Capitala României atrage anual investiții străine semnificative, iar expansiunea sectorului IT, serviciilor financiare și construcțiilor a dus la o creștere accelerată a PIB-ului.

Un alt aspect esențial este creșterea demografică nedeclarată oficial. În timp ce recensămintele indică un număr de 2,26 milioane de locuitori pentru București-Ilfov, estimările reale sugerează că populația regiunii ar putea fi de peste 3,6 milioane de locuitori, având în vedere fluxul zilnic de navetiști și noile dezvoltări imobiliare.

Cu un ritm de creștere economică susținut, Bucureștiul are șanse să își consolideze poziția în topul celor mai puternice regiuni economice din Europa Centrală și de Est. Dacă tendințele actuale continuă, este posibil ca, în următorii ani, Bucureștiul să se apropie de nivelul economic al unor orașe vest-europene, consolidându-și statutul de motor economic al României.