București - „plimbarea prin istorie” care a început oficial acum 566 ani

București - „plimbarea prin istorie" care a început oficial acum 566 ani
București - 566 ani de atestare documentară. La 20 septembrie 1459, București era atestat într-un document intern al domnitorului Vlad Țepeș.

Vatra de locuire pe care s-a format municpiul București este una foarte veche. Mai exact din perioada neo-eneolitică, dar dovezile evidente apar în epoca bronzului timpuriu  - Cultura Glina.

București  - documentul din 20 septembrie 1459

Este clar că București era mai vechi cu cel puțin un secol, un secol și jumătate. Dacă un domnitor ca Vlad Țepeș folosea „cetatea Dâmboviței” să dea hrisoave domnești, este clar că aici era viață comercială și exista infrastructură. Să nu uităm că orașul era pe calea dinspre Giurgiu și spre Brașov dar și spre Buzău. Adică era la întretăierea unor drumuri comerciale.

Concret, la București, Vlad Țepeș recunoștea drepturile patrimoniale ale unor proprietari din Ponoru. Se știe că Ștefan cel Mare îl va învinge pe fratele lui Vlad Țepeș, Radu cel Frumos. la „cetatea Dîmboviței”, undeva la peste un deceniu și jumătate de la data documentului lui Vlad Țepeș.

București-  Capitala Țării Românești la două secole de la atestarea documentară

București a devenit capitală, în timpul domniei lui Gheorghe Ghica (noiembrie 1659-septembrie 1660). 28 de ani mai târziu, din 1688, Constantin Brâncoveanu preia domnia. Va consolida apărarea și infrastructura Capitalei. Îi datorăm Podul Mogoșoaiei, prima cale de comunicare sistematizată a Capitalei. Astăzi, este Calea Victoriei. Se realiza astfel o cale eficientă de legătură cu Brașovul.

București a avut din 1774 un sfânt protector, Sfântul Dimitrie Nou Basarabov. În războiul ruso-turc (1768-1774), românii i-au ajutat pe ruși. Generalul Saltîkov (general țarist de origine ucraineană) a luat moaștele Sfântului de origine română și le-a oferit românilor, pentru curajul în luptă. A păstrat mâna dreaptă pe care a dus-o la Lavra Pecerska din Kiev, unde este și astăzi.

Orașul dezastrelor, epidemiilor, războaielor și al păcilor

București a cunoscut mari dezastre. Au fost cutremure, incendii devastatoare și epidemii de ciumă. De mai multe ori, au fost invazii ale otomanilor, austriecilor și rușilor.

Păcile din 1812, 1886 și 1913 s-au semnat la București. În aprilie 1944, anglo-americanii și în august 1944, naziștii au bombardat Capitala puternic. În 1916-1918, Puterile Centrale au ocupat Capitala. Temporar, Capitala s-a mutat în Moldova, la Iași.

Revoluțiile de la 1821, 1848 și 1989 au avut și ele desfășurarea lor în Capitala României. Perioada Regulamentelor Organice adică după 1831-1832 a fost punctul de start pentru modernizarea Capitalei. Legea comunală din 1864 a statutat ca primul Primar al Capitalei să fie învestit la 7 august 1864.

