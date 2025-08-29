Politica Bucureștenii vor lucra de la ore diferite, pentru evitarea aglomerației







Stelian Bujduveanu, primarul interimar al Capitalei, a anunțat că angajații primăriei și ai altor instituții din București ar putea beneficia de un program decalat, menit să le permită părinților care își duc copiii la școală să ajungă la muncă la timp. Propunerea este analizată împreună cu Prefectura și urmează să fie decisă săptămâna viitoare, în cadrul unei ședințe la care va participa și Inspectoratul, potrivvi a1.ro.

„Nu ne costă nimic să ne facem treaba şi să facem ordine în oraş. Problema este că aceste organe ale statului, vorbim de Primăria capitalei, primăria de sector, prefectura, trebuie să lucreze împreună.” a declarat acesta

Decizia finală privind implementarea programului decalat va fi luată marți, într-o ședință comună la Prefectură, la care vor participa reprezentanți ai Inspectoratului și ai altor instituții implicate. Bujduveanu a precizat că angajații care nu au obligația de a-și duce copiii la școală vor putea începe programul mai devreme sau mai târziu, fără ca volumul sau calitatea muncii să fie afectate.

Conform declarațiilor lui Bujduveanu, doar în aparatul propriu al Primăriei Generale, din clădirea de pe strada Elisabeta, lucrează aproximativ 1.000 de angajați.