Bucureștenii vor lucra de la ore diferite, pentru evitarea aglomerației

Bucureștenii vor lucra de la ore diferite, pentru evitarea aglomerațieiStelian Bujduveanu. Sursa foto: INQUAM/George Călin
Stelian Bujduveanu, primarul interimar al Capitalei, a anunțat că angajații primăriei și ai altor instituții din București ar putea beneficia de un program decalat, menit să le permită părinților care își duc copiii la școală să ajungă la muncă la timp. Propunerea este analizată împreună cu Prefectura și urmează să fie decisă săptămâna viitoare, în cadrul unei ședințe la care va participa și Inspectoratul, potrivvi a1.ro.

Stelian Bujduveeanu despre inițiativa noului program

Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a declarat joi, la Antena 1, că introducerea unui program decalat urmărește atât reducerea aglomerației în trafic, cât și sprijinirea părinților care trebuie să își ducă copiii la școală.

„Nu ne costă nimic să ne facem treaba şi să facem ordine în oraş. Problema este că aceste organe ale statului, vorbim de Primăria capitalei, primăria de sector, prefectura, trebuie să lucreze împreună.” a declarat acesta

Decizia finală pentru implementarea programului va fi luată marți

Decizia finală privind implementarea programului decalat va fi luată marți, într-o ședință comună la Prefectură, la care vor participa reprezentanți ai Inspectoratului și ai altor instituții implicate. Bujduveanu a precizat că angajații care nu au obligația de a-și duce copiii la școală vor putea începe programul mai devreme sau mai târziu, fără ca volumul sau calitatea muncii să fie afectate.

Circulație în București

Bujduveanu a explicat că, dacă programul ar fi decalat, angajații care nu au obligația de a-și duce copiii la școală ar putea începe mai mai târziu, însă volumul muncii nu s-ar modifica. Primarul a subliniat că, în intervalul cel mai aglomerat, între orele 7 și 9 dimineața, această măsură ar crea spațiu pentru părinții care trebuie să își ducă copiii la școală.

Stelian Bujduveanu detaliază avantajele programului

Bujduveanu a declarat că, prin decalarea programului, angajații primăriei și ai altor instituții din București ar putea începe lucrul mai devreme sau mai târziu, ceea ce ar elibera traficul și le-ar permite părinților care își duc copiii la școală să ajungă la muncă într-un timp util.

Conform declarațiilor lui Bujduveanu, doar în aparatul propriu al Primăriei Generale, din clădirea de pe strada Elisabeta, lucrează aproximativ 1.000 de angajați.

