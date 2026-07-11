Primăria Municipiului București a anunțat organizarea „Festivalului Tatra”, eveniment care se desfășoară în weekendurile 11-12 iulie și 18-19 iulie și marchează retragerea din circulație a tramvaielor Tatra. Cu această ocazie, garniturile vor circula pe trasee speciale, iar călătorii vor putea participa și la alte activități dedicate istoriei acestor vehicule.

După 53 de ani în care au circulat pe liniile din Capitală, tramvaiele Tatra vor fi retrase din exploatare. Pentru a marca acest moment, Primăria Municipiului București a anunțat organizarea „Festivalului Tatra”, eveniment în cadrul căruia bucureștenii vor avea ocazia să călătorească pentru ultima dată cu aceste vehicule pe trasee speciale.

„După 53 de ani de istorie pe șinele Bucureștiului, tramvaiele Tatra se pregătesc pentru ultimele lor călătorii. Unele dintre cele mai longevive și mai iubite tramvaie din transportul public bucureștean vor „ieși la pensie”.”, a transmis Primăria Municipiului București într-o postare publicată pe rețelele de socializare.

Festivalul debutează sâmbătă, 11 iulie, când șase tramvaie Tatra vor circula între orele 07:00 și aproape de 23:00 pe mai multe trasee din București.

În această zi, garniturile vor circula pe linia 5, pe traseul Pantelimon – Piața Iancului – Bulevardul Barbu Văcărescu – Aeroport Băneasa, pe linia 21, între Piața Sfântul Gheorghe, Piața Obor și Pasaj Colentina, dar și pe liniile circulare 1 și 10, care leagă Romprim de Piața Sudului, Dristor, Piața Obor, Pasajul Basarab, Politehnica și Șura Mare.

Duminică, 12 iulie, tramvaiele Tatra vor circula pe linia 25, între Depoul Militari și CFR Progresul, prin Piața Danny Huwe și Șura Mare. Tot în aceeași zi, acestea vor efectua curse și pe linia 41, pe traseul Piața Presei – Crângași – Parc Drumul Taberei – Ghencea.

Primăria Municipiului București a anunțat că toate cursele speciale vor putea fi utilizate cu orice titlu de călătorie metropolitan valabil.

Evenimentul continuă și în weekendul 18-19 iulie.

Sâmbătă, 18 iulie, tramvaiele Tatra vor circula pe linia 7, între CFR Progresul și Piața Unirii, pe linia 23, între Zeițarilor și Faur, pe linia 11, care face legătura între Cartierul Giulești și Zeițarilor, precum și pe linia 47, pe traseul Ghencea – Trafic Greu – Autogara Filaret – Piața Unirii.

Duminică, 19 iulie, un tramvai Tatra va circula pe linia 35, între Depoul Militari și Gara Basarab. Tot în ultima zi a festivalului va avea loc și un eveniment cu porți deschise la Depoul Militari, unde vizitatorii vor putea afla mai multe despre istoria acestor vehicule din transportul public bucureștean.

Pe durata festivalului vor fi puse în vânzare și carduri STB de colecție, realizate într-o ediție limitată. Acestea vor putea fi încărcate cu numărul de călătorii dorit și vor fi disponibile între orele 06:00 și 20:00 în mai multe puncte de vânzare.

Pe 11 iulie, cardurile vor putea fi cumpărate de la punctul Bucur 2, situat pe Șoseaua Colentina nr. 2, pe 12 iulie de la punctul Brașov, de pe Bulevardul Timișoara nr. 44, pe 18 iulie de la punctul Piața Unirii 2, aflat pe Bulevardul Regina Maria nr. 2, iar pe 19 iulie vor fi din nou disponibile la punctul Brașov.

„La achiziționarea unui card în ediție limitată, veți primi gratuit și broșura oficială a Festivalului Tatra, în limita stocului disponibil”, se arată în mesajul publicat pe rețelele de socializare de Primăria Municipiului București.