Autoritățile române au finalizat primele verificări în zona din județul Tulcea unde o dronă a căzut în noaptea de miercuri spre joi, după ce a pătruns în spațiul aerian național, potrivit MApN.

Echipe ale Ministerului Apărării Naționale și Poliției de Frontieră au intervenit pentru securizarea perimetrului și identificarea resturilor aeronavei.

În urma cercetărilor desfășurate la fața locului, specialiștii au stabilit că fragmentele recuperate nu prezintă risc pirotehnic. Resturile au fost preluate de Poliția de Frontieră și urmează să fie analizate în cadrul anchetei.

Cazul este investigat de procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța, care urmează să stabilească circumstanțele exacte în care drona a ajuns pe teritoriul României.

Incidentul s-a produs în cursul nopții, în contextul în care sistemele de supraveghere ale Ministerului Apărării Naționale au detectat mai multe ținte aeriene în apropierea frontierei cu Ucraina.

Potrivit datelor transmise de MApN, drona a intrat în spațiul aerian românesc la ora 03.21, la aproximativ 13 kilometri est de municipiul Galați. Un elicopter IAR-330 SOCAT al Forțelor Aeriene Române, aflat în misiune de cercetare aeriană, a urmărit situația.

La ora 03.24, echipajul elicopterului a raportat că aparatul de zbor s-a prăbușit la circa patru kilometri nord-est de localitatea Grindu, din județul Tulcea. Zona în care a avut loc impactul era nepopulată.

Drona a luat foc după ce a lovit solul, însă incendiul s-a stins fără intervenția echipelor de pompieri. Autoritățile nu au raportat victime și nici pagube materiale provocate de incident.

În urma alertei aeriene, populația din zona vizată a fost avertizată printr-un mesaj RO-Alert transmis la ora 03.20. Alerta a fost ridicată la ora 03.52.

Anchetatorii urmează să examineze fragmentele recuperate pentru a determina tipul dronei, traseul acesteia și circumstanțele în care a pătruns în spațiul aerian al României.