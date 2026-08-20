De ce și-a dat demisia din Poliție Marian Godină, după aproape 20 de ani

Marian Godină, polițistul din Brașov devenit cunoscut în special prin postările și comentariile publicate în mediul online, a anunțat joi pe Facebook că părăsește Poliția Română.

După aproape două decenii în uniformă, Godină spune că a decis să înceapă o etapă nouă în viața sa, în care își dorește mai mult timp pentru familie și mai multă libertate în ceea ce privește proiectele sale.

Anunțul a fost făcut pe Facebook, unde fostul polițist a explicat că și-a depus demisia și că, deși renunță la cariera din Poliție, experiența acumulată în această perioadă va rămâne o parte importantă a identității sale.

„După aproape două decenii de purtat uniforma, astăzi mi-am depus demisia din Poliția Română, iar acum, la cald, sunt cuprins de o senzație incredibilă de libertate și fericire. Pentru mine, de azi, începe un drum nou, un drum cu prioritate, dar în adâncul sufletului meu voi rămâne mereu polițist”, a scris Marian Godină.

Godină a povestit că perspectiva asupra meseriei s-a schimbat odată cu trecerea anilor și, mai ales, după ce a devenit tată. Dacă în perioada de început a carierei era atras de intervențiile dificile și de misiunile cu grad ridicat de risc, ulterior a început să pună mai mult preț pe liniște și pe timpul petrecut alături de familie.

„Sunt recunoscător și pentru lucrurile care m-au enervat, m-au dezamăgit sau m-au revoltat. Toate sunt parte din povestea vieții mele. Am devenit apoi tată, iar misiunile cu adrenalină nu prea îmi mai lipseau, am început să iubesc liniștea mai mult.

Nu mai simțeam nevoie de misiuni periculoase, eram mulțumit și cu o misiunea seacă, fără suspans, terminată cu bine. Am început să am nevoie mai mare de timp de petrecut cu familia. Dacă în tinerețe mă ofeream voluntar să lucrez de Crăciun, iată că acum calculam cu oarecare teamă turele și mă rugam să fiu liber”, a mai scris Godină.

Fostul polițist spune că nu privește demisia drept o renunțare, ci ca pe încheierea unui capitol și începutul unuia nou. Printre obiectivele sale se numără scrisul, dezvoltarea unor proiecte și implicarea în inițiative despre care consideră că pot avea un impact pozitiv.

„Viața nu e întotdeauna despre alegerea cea mai sigură. Uneori e și despre curajul de a recunoaște că un capitol, oricât de important și de frumos ar fi fost, trebuie să se termine pentru ca altul să poată începe. Eu știu că vreau să scriu, știu că vreau să construiesc lucruri, să mă implic în proiecte pe care le pot duce și care pot face mult bine în jurul meu. Și mai vreau să fiu mult mai prezent acasă, alături de copiii mei. Și vreau asta acum, nu peste zece ani. Mi-a luat mult timp să decid, am întrebat în stânga și în dreapta până mi-am dat seama că decizia asta e doar a mea”, a precizat Marian Godină.

Godină a devenit cunoscut publicului în urma textelor despre experiențele sale din Poliție, publicate în mediul online. În timp, postările sale au depășit însă sfera problemelor profesionale și au abordat numeroase teme din societate. Unele dintre opiniile sale au generat dezbateri și controverse în spațiul public.