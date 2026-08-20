Președintele PSD, Sorin Grindeanu, critică faptul că proiectul noii legi a salarizării nu este public cu doar câteva ore înaintea întâlnirii liderilor politici de la Palatul Cotroceni și cu zece zile înainte de termenul-limită pentru închiderea PNRR. Liderul social-democrat susține că nici angajații, nici sindicatele și nici partidele nu au văzut până acum forma proiectului.

Grindeanu afirmă că, în aceste condiții, PSD nu poate susține un acord politic asupra unei legi ale cărei prevederi privind veniturile bugetarilor nu sunt cunoscute. Declarațiile au fost făcute joi, 20 august, în contextul consultărilor convocate de președintele Nicușor Dan pentru identificarea unei soluții privind reforma salarizării și fondurile europene.

„Legea salarizării este sublimă – spun unii, problema este că lipsește cu desăvârșire!”, a transmis Sorin Grindeanu.

Liderul PSD susține că formațiunea nu a primit proiectul și că lipsa unei variante publice face imposibilă evaluarea efectelor asupra veniturilor angajaților.

„Mai sunt câteva ore până la întâlnirea de la Cotroceni și 10 zile până la închiderea PNRR și nimeni nu a văzut vreun proiect. Avem o lege pentru salariați, fără ca salariații să știe de ea nimic. Fără ca sindicatele să știe nimic. Fără ca partidele să știe ce calcule se pregătesc pentru veniturile unor sisteme-cheie”, a declarat Grindeanu.

El a adăugat că nu poate exista un acord politic asupra unei legi care nu a fost prezentată celor implicați.

Sorin Grindeanu a anunțat că PSD va participa la întâlnirea convocată de președintele Nicușor Dan, chiar dacă partidul reclamă lipsa unor informații concrete despre proiectul salarizării.

„PSD va fi prezent la întâlnirea de la Cotroceni din respect pentru români și față de Administrația Prezidențială, sub egida căreia au fost convocate aceste discuții”, a precizat liderul social-democrat.

Grindeanu a criticat și informațiile potrivit cărora noua lege ar conține „oferte de nerefuzat” pentru angajați. În opinia sa, astfel de afirmații nu pot fi evaluate în lipsa unor grile de salarizare publice.

O altă temă ridicată de președintele PSD vizează negocierile purtate cu Comisia Europeană pentru îndeplinirea angajamentelor asumate prin Planul Național de Redresare și Reziliență.

Grindeanu susține că ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, nu ar fi mers la Bruxelles pentru negocieri propriu-zise, ci ar fi transmis un proiect de lege care ar fi primit ulterior observații din partea Comisiei Europene.

În același timp, liderul PSD a invocat mai multe situații în care, potrivit acestuia, partidul a obținut modificări ale angajamentelor din PNRR. Printre exemplele menționate se află plafonul de 9,4% din PIB pentru cheltuielile cu pensiile, finanțarea pentru autostrăzi și prelungirea funcționării unor capacități energetice.

Sorin Grindeanu precizează că PSD nu are propriul proiect pentru noua lege a salarizării și că partidul va analiza forma propusă de Guvern.

„Vom susține doar o lege clară, bazată pe echitate, în care angajații nu pierd din veniturile actuale!”, a transmis liderul PSD.

Disputa are loc în contextul în care România trebuie să îndeplinească mai multe jaloane asumate prin PNRR pentru a putea accesa fondurile europene aferente acestora. Termenul-limită pentru finalizarea PNRR este 31 august 2026.