Uniunea Europeană a făcut un nou pas pentru accelerarea inovării în industria de apărare, după ce a fost aprobat programul AGILE, un instrument financiar în valoare de 115 milioane de euro destinat în special întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri), start-up-urilor și companiilor aflate în dezvoltare.

Măsura a fost anunțată de Comisia Europeană și urmărește să reducă timpul necesar pentru transformarea noilor tehnologii în capabilități utilizate pe teren.

Programul vine într-un context în care războiul din Ucraina și evoluția rapidă a tehnologiilor militare au evidențiat nevoia unor cicluri de inovare mult mai scurte.

Bruxellesul consideră că firmele mici și inovatoare pot contribui decisiv la dezvoltarea unor soluții moderne, însă acestea au avut până acum un acces limitat la finanțarea europeană pentru apărare.

Noul instrument, denumit AGILE (Programme for Agile and Rapid Defence Innovation), este conceput pentru a accelera dezvoltarea și testarea tehnologiilor disruptive, precum inteligența artificială, sistemele autonome, dronele, tehnologiile cuantice și alte soluții cu aplicații militare.

Potrivit Comisiei Europene, programul va sprijini între 20 și 30 de proiecte, iar finanțarea poate acoperi până la 100% din costurile eligibile. În plus, companiile vor putea solicita rambursarea unor cheltuieli efectuate cu până la trei luni înainte de închiderea apelurilor de proiecte, măsură menită să stimuleze dezvoltarea rapidă a tehnologiilor inovatoare.

Un alt element important îl reprezintă viteza procesului de finanțare. Comisia Europeană își propune ca granturile să fie aprobate în aproximativ patru luni, iar tehnologiile finanțate să ajungă în utilizarea forțelor armate într-un interval estimat între unu și trei ani.

Executivul european arată că războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei a demonstrat cât de repede se schimbă câmpul de luptă și cât de importante au devenit inovațiile tehnologice.

În prezent, succesul militar depinde tot mai mult de capacitatea de a dezvolta, testa și implementa soluții noi în doar câteva luni, nu în ani.

Prin AGILE, Uniunea Europeană încearcă să reducă diferența dintre cercetarea din laboratoare și utilizarea efectivă a noilor tehnologii în domeniul apărării. Accentul este pus pe firmele inovatoare, care pot adapta rapid produse și tehnologii la cerințele actuale ale statelor membre.

Programul completează instrumentele europene deja existente, precum Fondul European de Apărare, însă introduce proceduri simplificate și termene mult mai scurte pentru acordarea finanțărilor.

Scopul este ca soluțiile dezvoltate de IMM-uri și start-up-uri să poată ajunge mai rapid pe piață și ulterior în dotarea forțelor armate europene.

După aprobarea mandatului Consiliului Uniunii Europene, urmează negocierile cu Parlamentul European pentru adoptarea formei finale a regulamentului. Potrivit planurilor prezentate de Comisia Europeană, AGILE este gândit ca un program-pilot care ar urma să devină operațional începând cu anul 2027.

Oficialii europeni susțin că noul mecanism va consolida competitivitatea industriei europene de apărare și va permite dezvoltarea mai rapidă a unor tehnologii esențiale într-un context geopolitic marcat de amenințări de securitate și de accelerarea competiției tehnologice la nivel global.