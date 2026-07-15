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UE și Ucraina își unesc forțele pentru producția de drone. Europa pune fabricile, Kievul vine cu experiența de pe front

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UE și Ucraina își unesc forțele pentru producția de drone. Europa pune fabricile, Kievul vine cu experiența de pe frontUrsula von der Leyen, Vladimir Zelenski / sursa foto: captură video
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Din cuprinsul articolului

Uniunea Europeană (UE) și Ucraina au încheiat un acord pentru dezvoltarea și producția comună de drone, combinând experiența dobândită de Kiev pe câmpul de luptă cu capacitatea industrială europeană, potrivit agenției Reuters.

Acordul a fost anunțat miercuri, 15 iulie, la Kiev, de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în timpul ceremoniilor dedicate Zilei Statalității Ucrainei.

Europa oferă capacitatea industrială, Ucraina aduce experiența de război

Ursula von der Leyen a explicat că statele europene dispun de facilități de producție sigure și de o bază industrială importantă, însă Ucraina are o experiență unică în utilizarea dronelor și a sistemelor anti-dronă în condiții reale de luptă.

„Trebuie să ne combinăm punctele forte”, a transmis șefa Comisiei Europene.

drone, roboti

Drone, roboti. Sursa foto: AI

Parteneriatul urmărește dezvoltarea unor proiecte comune și creșterea rapidă a capacităților de producție. Cooperarea vizează nu doar fabricarea dronelor, ci și componentele sistemelor, lanțurile de aprovizionare, radarele, stațiile terestre și senzorii.

Primul acord privind dronele la nivelul întregii Uniuni Europene

Ucraina a încheiat deja acorduri similare cu mai multe state, inclusiv parteneri europeni și din Orientul Mijlociu. Noul parteneriat este însă primul care stabilește o cooperare extinsă între Kiev și Uniunea Europeană în ansamblu.

Von der Leyen a subliniat că recentele incursiuni și alertele provocate de drone în mai multe state membre au demonstrat necesitatea dezvoltării unor sisteme testate în condiții reale și care pot fi produse rapid, la scară largă.

Ucraina vrea să ajungă la 20 de milioane de drone pe an

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că Ucraina produce în prezent aproximativ 10 milioane de drone anual și intenționează să își dubleze capacitatea, până la 20 de milioane de unități pe an, cu sprijinul partenerilor internaționali.

Industria ucraineană a dronelor s-a dezvoltat accelerat după invazia rusă din 2022, iar tehnologia a devenit esențială pentru operațiunile militare desfășurate pe front.

Prin noul acord, Bruxellesul și Kievul urmăresc să transforme experiența acumulată de Ucraina în război într-o capacitate industrială comună de apărare la nivel european.

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