Ministerul Agriculturii din Brazilia a început să aplice noi proceduri de inspecție pentru producția de carne și produse din carne, într-un efort de a respecta cerințele impuse de Uniunea Europeană și de a evita restricțiile comerciale care ar putea intra în vigoare din luna septembrie, potrivit agenției Reuters.

Potrivit publicației braziliene Globo Rural, care citează un document oficial transmis inspectorilor agricoli federali, măsurile vizează adaptarea sistemului de control sanitar la noile standarde europene privind utilizarea substanțelor antimicrobiene în creșterea animalelor destinate producției alimentare.

Demersul autorităților braziliene vine în contextul în care Uniunea Europeană a anunțat, în luna mai, că Brazilia riscă să piardă dreptul de a exporta o serie de produse de origine animală începând cu 3 septembrie 2026, dacă nu demonstrează că respectă integral noile cerințe sanitare.

Restricțiile ar putea afecta exporturile de carne de vită, carne de pasăre, ouă și animale vii, unele dintre cele mai importante produse agroalimentare pe care Brazilia le livrează pe piața europeană.

Potrivit Comisiei Europene, măsura este legată de legislația comunitară privind utilizarea anumitor substanțe antimicrobiene la animalele crescute pentru producția de alimente.

Bruxelles-ul solicită garanții și dovezi că animalele din care provin produsele exportate nu au fost tratate cu substanțe interzise pe întreaga durată a vieții lor.

Documentul citat de Globo Rural arată că Ministerul Agriculturii din Brazilia a început deja implementarea unor proceduri suplimentare de verificare în unitățile care produc carne și produse derivate.

Scopul este consolidarea sistemului de control și demonstrarea conformității cu standardele europene.

Autoritățile braziliene încearcă astfel să evite suspendarea exporturilor către una dintre cele mai importante piețe externe pentru industria agroalimentară a țării.

Brazilia este cel mai mare exportator mondial de proteine animale și unul dintre principalii furnizori de produse agricole pentru Uniunea Europeană.

Până în prezent, Ministerul Agriculturii din Brazilia nu a răspuns solicitării Reuters privind noile măsuri și calendarul implementării acestora.

Sectorul zootehnic reprezintă unul dintre pilonii economiei braziliene, iar accesul pe piața europeană este considerat strategic pentru producătorii locali.

În ultimele luni, autoritățile de la Brasilia au încercat să demonstreze că sistemele naționale de supraveghere sanitară și trasabilitate pot îndeplini standardele impuse de Uniunea Europeană.

În perioada următoare, evoluția discuțiilor dintre Brazilia și autoritățile europene va fi decisivă pentru menținerea exporturilor de produse de origine animală către statele membre ale UE.