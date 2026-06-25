Brazilia a învins Scoția, scor 3-0 și a câștigat Grupa C

Brazilia a obținut o victorie fără emoții în ultimul meci din faza grupelor la turneul final găzduit de Statele Unite, Mexic și Canada. Selecționata condusă de Carlo Ancelotti s-a impus pe Miami Stadium cu scorul de 3-0 în fața reprezentativei Scoției, asigurându-și astfel prima poziție în Grupa C.

Sud-americanii au dominat partida de la un capăt la altul, demonstrând o superioritate tehnică evidentă în fața unui adversar depășit în multe momente de dinamismul din atacul celei mai titrate echipe naționale din istorie.

Meciul a început sub semnul dominării braziliene, iar tabela de marcaj a fost deblocată încă din minutul 7. Vinicius Junior a profitat de o neatenție majoră în defensiva scoțiană, recuperând o minge pierdută de McKenna în duelul cu Rayan, și l-a învins pe portarul Gunn. Selecao a continuat să pună presiune, iar Matheus Cunha a trecut pe lângă majorarea scorului în minutul 12, când a trimis peste poartă de la marginea careului.

În minutul 22, vedeta lui Real Madrid a trimis din nou mingea în plasă după o altă gafă defensivă a britanicilor, provocată de Hendry. Totuși, în urma analizei efectuate de arbitrajul video, golul a fost anulat, considerându-se că atacantul sud-american a comis un fault în faza de recuperare.

Chiar și în aceste condiții, scoțienii nu au reușit să pună în pericol poarta lui Alisson în prima jumătate a jocului, în timp ce ocaziile au continuat să se adune la poarta cealaltă. Rayan a trimis puțin pe lângă țintă în minutul 38, iar Patterson a salvat in extremis de pe linia porții o reluare a lui Cunha în minutul 45. Scorul pauzei a fost stabilit în al treilea minut de prelungire al primei reprize, când Vinicius Junior a realizat dubla printr-o lovitură precisă de cap, speculând centrarea ideală oferită de Bruno Guimaraes. Scorul putea deveni și mai sever înainte de intrarea la cabine, însă Gunn a respins spectaculos șutul lui Rayan în minutul 45+6.

Repriza a doua a menținut același scenariu de control din partea cvintuplei campioane mondiale, chiar dacă scoțienii au încercat să fie ceva mai incisivi. Vinicius Junior a irosit câteva ocazii mari de a realiza hat-trick-ul, ratând singur cu portarul advers în minutele 51 și 54, situații care s-au repetat și spre finalul confruntării, în minutele 79 și 81.

Al treilea gol al serii a fost marcat în minutul 60 de Matheus Cunha, care a fructificat cu precizie o nouă pasă decisivă venită de la Bruno Guimaraes, închizând definitiv conturile partidei.

De partea cealaltă, Scoția a avut câteva replici prin Scott McTominay. Mijlocașul legitimat la Napoli a fost cel mai periculos om al britanicilor, având oportunități importante de a reduce din diferență în minutele 49, 64 și 90+6, însă portarul Alisson Becker a intervenit de fiecare dată salvator. Goalkeeper-ul lui Liverpool s-a remarcat și la lovitura liberă executată excelent din unghi de Ferguson în minutul 64.

Minutul 76 a oferit momentul cel mai aplaudat de cei 64.478 de spectatori prezenți pe stadionul din Miami. Starul Neymar a fost introdus pe teren în locul lui Matheus Cunha, marcând prima sa apariție în tricoul echipei naționale din octombrie 2023. Aceasta a fost selecția cu numărul 129 pentru legendarul atacant, care ocupă poziția de golgheter all-time al Braziliei cu 79 de reușite.

Pe lângă calificarea de pe primul loc, selecționata auriverde a stabilit și două borne istorice absolute în fotbalul mondial cu ocazia acestui duel. Brazilia a devenit echipa cu cele mai multe goluri înscrise în întreaga istorie a Cupei Mondiale, ajungând la un total de 244 de reușite, devansând astfel Germania, care ocupă locul secund cu 241 de goluri.

De asemenea, sud-americanii au devenit prima reprezentativă din istorie care bifează 50 de meciuri fără gol primit la turneele finale mondiale. Topul select al defensivelor invincibile este completat de Germania, cu 41 de meciuri cu poarta intactă, și Anglia, cu 37. În istoria Selecao, portarii cu cele mai multe meciuri fără gol primit rămân Emerson Leao și Claudio Taffarel, ambii cu câte 8 partide, urmați îndeaproape de Gilmar și actualul titular, Alisson Becker, cu câte 7 meciuri.

Datorită acestui succes concludent, Brazilia avansează în șaisprezecimile de finală ale Cupei Mondiale 2026 din postura de câștigătoare a Grupei C. În faza următoare, elevii lui Carlo Ancelotti vor da piept cu ocupanta locului al doilea din Grupa F, o poziție disputată în prezent de Olanda, Japoniei și Suedia.

În ciuda eșecului drastic, Scoția nu părăsește încă definitiv competiția. Cu cele trei puncte acumulate în primele meciuri, selecționata condusă de Steve Clarke păstrează șanse matematice de a se califica mai departe de pe lista celor mai bune echipe clasate pe locurile trei, însă fanii britanici vor fi nevoiți să aștepte rezultatele finale din celelalte grupe pentru a-și afla destinul.

Scoția - Brazilia 0-3 (0-2) Au marcat: Vinicius Junior (7, 45+3), Matheus Cunha (60) Stadion: Miami Stadium, Spectatori: 64.478 Competiție: Cupa Mondiale 2026 - Grupa C

Echipele care au evoluat:

Scoția: Angus Gunn - Nathan Patterson (Anthony Ralston, 41), Scott McKenna, Jack Hendry, Andrew Robertson (căpitan; Kieran Tierney, 46) - Lewis Ferguson, John McGinn (Findlay Curtis, 90+1) - Ben Gannon-Doak (Ryan Christie, 81), Scott McTominay, Kenneth McLean - Lawrence Shankland (Che Adams, 90+1). Selecționer: Steve Clarke.

Brazilia: Alisson Becker - Danilo, Marquinhos (căpitan), Gabriel Magalhaes, Douglas Santos (Alex Sandro, 82) - Bruno Guimaraes, Casemiro (Fabinho, 66), Lucas Paqueta (Gabriel Martinelli, 66) - Rayan (Endrick, 82), Matheus Cunha (Neymar, 76), Vinicius Junior. Selecționer: Carlo Ancelotti.

Arbitru central: Cesar Ramos; Asistenți: Alberto Morin, Marco Bisguerra (toți din Mexic); Al patrulea oficial: Espen Eskas (Norvegia); Asistent de rezervă: Jan Erik Engan (Norvegia). Arbitru video (VAR): Guillermo Pacheco (Mexic); Asistenți video: Abdullah Alshehri (Arabia Saudită), Tomasz Kwiatkowski (Polonia).

Sancțiuni: Cartonașe galbene primite de Fabinho (82) și Christie (89).

Marocul s-a calificat în şaisprezecimile de finală ale Cupei Mondiale de fotbal 2026, de pe locul al doilea din Grupa V, după ce a învins Haiti cu scorul de 4-2 (2-2), miercuri, pe Atlanta Stadium, la turneul final găzduit de Statele Unite, Mexic şi Canada.

„Leii din Atlas” au fost conduşi de două ori, prin autogolul portarului Yassine Bounou (10) şi golul lui Wilson Isidor (43), dar s-au impus cu 4-2, golurile fiind reuşite de Achraf Hakimi (39), Ismael Saibari (45+1), Soufiane Rahimi (78) şi Gessime Yassine (89).