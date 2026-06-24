Sport

Ancelotti anunță revenirea lui Neymar. Starul Braziliei poate juca împotriva Scoției la Cupa Mondială

Comentează știrea
Ancelotti anunță revenirea lui Neymar. Starul Braziliei poate juca împotriva Scoției la Cupa MondialăNeymar. Sursa foto: Instagram/Neymar
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Selecționerul Braziliei, Carlo Ancelotti, a confirmat că Neymar este apt pentru duelul cu Scoția, programat joi, în ultima etapă a fazei grupelor de la 2026 FIFA World Cup. Tehnicianul brazilienilor a declarat, în conferința de presă premergătoare partidei, că atacantul s-a pregătit foarte bine în ultimele zile și este pregătit să revină pe teren după perioada de absență.

Brazilia primește vestea pe care o aștepta. Neymar poate juca la Mondial

Potrivit lui Ancelotti, Neymar se află într-o condiție fizică bună și reprezintă în continuare unul dintre cei mai importanți jucători din lot datorită experienței și calităților sale tehnice.

„S-a antrenat foarte bine, este în formă și este pregătit să joace. Este un fotbalist de mare calitate”, a declarat miercuri tehnicianul.

Carlo Ancelotti,

Carlo Ancelotti. Sursa foto: Confederação Brasileira de Futebol

Ce așteptări are tehnicianul

Selecționerul nu a oferit detalii clare privind numărul de minute pe care le va primi starul brazilian, însă a precizat că acesta este capabil să evolueze atât o repriză, cât și întreaga partidă, în funcție de necesitățile echipei.

Membru al FSN despre cum să te vindeci de rock and roll: hapuri antiisterice, dezinfecţie, dezarmare, destindere ... tămâie
Membru al FSN despre cum să te vindeci de rock and roll: hapuri antiisterice, dezinfecţie, dezarmare, destindere ... tămâie
Restricții noi pentru șoferii începători. Lista mașinilor care ar putea deveni interzise
Restricții noi pentru șoferii începători. Lista mașinilor care ar putea deveni interzise

Ancelotti a evidențiat și implicarea lui Neymar în această perioadă, subliniind că atacantul a demonstrat profesionalism și o atitudine pozitivă în procesul de revenire. Oficialii reprezentativei sud-americane speră să profite cât mai rapid de aportul său într-un moment important al competiției.

CM 2026. Neymar revine pe teren

În ceea ce privește planul tactic pentru confruntarea cu Scoția, selecționerul a anunțat că Brazilia va păstra sistemul folosit la debutul turneului, chiar dacă nu se va putea baza pe Raphinha. Obiectivul rămâne controlul jocului prin posesie și dominarea adversarului în zonele-cheie ale terenului.

Antrenorul italian a atras atenția că Scoția nu trebuie subestimată, descriind formația britanică drept una disciplinată și bine organizată, care își construiește multe dintre acțiunile ofensive prin joc direct și centrări periculoase în careu.

Totodată, Ancelotti și-a exprimat încrederea în capacitatea lui Vinícius Júnior de a face diferența în momentele decisive. Selecționerul consideră că extrema braziliană are potențialul de a influența rezultatul unei partide la cel mai înalt nivel, dar a subliniat că forța Braziliei stă și în valoarea colectivă a lotului.

În privința tânărului Endrick, Ancelotti a transmis că atacantul este pregătit să contribuie oricând, fără să dezvăluie însă dacă acesta va începe meciul ca titular.

Brazilia abordează ultimul meci din grupă cu obiectivul de a-și consolida forma și de a continua progresul arătat la începutul competiției, înaintea fazelor eliminatorii ale Cupei Mondiale.

Stiri calde

11:45 - Membru al FSN despre cum să te vindeci de rock and roll: hapuri antiisterice, dezinfecţie, dezarmare, destindere ... ...
11:36 - Subiecte Evaluarea Națională 2026. Ce exerciții au avut de rezolvat elevii la Matematică
11:25 - România, sub Cod galben de căldură. Temperaturi neobișnuit de ridicate pentru această perioadă
11:17 - Ciprian Ciucu, în fața judecătorilor după decizia DNA: „Mă simt agresat”. Update
11:10 - Ilie Bolojan, Dominic Fritz și Kelemen Hunor discută formarea unui guvern minoritae
11:01 - Orașul în care „aurul roșu” a devenit motorul economiei locale. Produsul ajunge în toate colțurile lumii
10:53 - PSD se reunește pentru mandatul negocierilor de guvernare. Decizii-cheie azi
10:41 - Aer tropical peste România. Urmează zile cu temperaturi extreme la final de iunie

HAI România!

România, între alegerile anticipate și pericolul de junk economic

România, între alegerile anticipate și pericolul de junk economic

Mirel Curea: Cred că Simion n-a urmărit decât să-și sublinieze importanța. Și a reușit

Mirel Curea: Cred că Simion n-a urmărit decât să-și sublinieze importanța. Și a reușit

Bogdan Jelea: Suntem în ultimii 36 de ani, cu certitudine, în cea mai complicată situație

Bogdan Jelea: Suntem în ultimii 36 de ani, cu certitudine, în cea mai complicată situație

Proiecte speciale