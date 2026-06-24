Selecționerul Braziliei, Carlo Ancelotti, a confirmat că Neymar este apt pentru duelul cu Scoția, programat joi, în ultima etapă a fazei grupelor de la 2026 FIFA World Cup. Tehnicianul brazilienilor a declarat, în conferința de presă premergătoare partidei, că atacantul s-a pregătit foarte bine în ultimele zile și este pregătit să revină pe teren după perioada de absență.

Potrivit lui Ancelotti, Neymar se află într-o condiție fizică bună și reprezintă în continuare unul dintre cei mai importanți jucători din lot datorită experienței și calităților sale tehnice.

„S-a antrenat foarte bine, este în formă și este pregătit să joace. Este un fotbalist de mare calitate”, a declarat miercuri tehnicianul.

Selecționerul nu a oferit detalii clare privind numărul de minute pe care le va primi starul brazilian, însă a precizat că acesta este capabil să evolueze atât o repriză, cât și întreaga partidă, în funcție de necesitățile echipei.

Ancelotti a evidențiat și implicarea lui Neymar în această perioadă, subliniind că atacantul a demonstrat profesionalism și o atitudine pozitivă în procesul de revenire. Oficialii reprezentativei sud-americane speră să profite cât mai rapid de aportul său într-un moment important al competiției.

În ceea ce privește planul tactic pentru confruntarea cu Scoția, selecționerul a anunțat că Brazilia va păstra sistemul folosit la debutul turneului, chiar dacă nu se va putea baza pe Raphinha. Obiectivul rămâne controlul jocului prin posesie și dominarea adversarului în zonele-cheie ale terenului.

Antrenorul italian a atras atenția că Scoția nu trebuie subestimată, descriind formația britanică drept una disciplinată și bine organizată, care își construiește multe dintre acțiunile ofensive prin joc direct și centrări periculoase în careu.

Totodată, Ancelotti și-a exprimat încrederea în capacitatea lui Vinícius Júnior de a face diferența în momentele decisive. Selecționerul consideră că extrema braziliană are potențialul de a influența rezultatul unei partide la cel mai înalt nivel, dar a subliniat că forța Braziliei stă și în valoarea colectivă a lotului.

În privința tânărului Endrick, Ancelotti a transmis că atacantul este pregătit să contribuie oricând, fără să dezvăluie însă dacă acesta va începe meciul ca titular.

Brazilia abordează ultimul meci din grupă cu obiectivul de a-și consolida forma și de a continua progresul arătat la începutul competiției, înaintea fazelor eliminatorii ale Cupei Mondiale.