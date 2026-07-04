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Febra CM 2026 duce piața predicțiilor la un nivel record. Platformele înregistrează cifre istorice

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Febra CM 2026 duce piața predicțiilor la un nivel record. Platformele înregistrează cifre istoriceCupa Mondială. Sursa foto: AI
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Din cuprinsul articolului

Cupa Mondială de Fotbal (CM 2026) era așteptată să devină unul dintre cele mai mari evenimente din istoria pariurilor. Interesul uriaș al fanilor s-a reflectat rapid în activitatea platformelor online, care au raportat creșteri spectaculoase ale volumelor de tranzacționare în luna iunie, potrivit CNBC.

CM 2026, ecou pe piața predicțiilor

Competiția, începută pe 11 iunie, a generat o creștere puternică a numărului de contracte tranzacționate, transformând turneul într-un test major pentru industria piețelor de predicții.

Platforma Kalshi a raportat în luna iunie un volum noțional de peste 31 de miliarde de dolari, potrivit datelor colectate de utilizatori pe Dune Analytics. Creșterea este de peste 70% față de luna mai, când volumul ajunsese la 17,9 miliarde de dolari.

De la debutul Cupei Mondiale, platforma a înregistrat constant volume zilnice de peste un miliard de dolari, semn al interesului ridicat pentru evenimentele sportive.

Cupa Mondială 2026

Cupa Mondială 2026. Sursă foto: Facebook

Record și pentru Polymarket după startul turneului

Și Polymarket a beneficiat de entuziasmul generat de competiția de fotbal. Platforma internațională a atins un nou record lunar, cu tranzacții noționale de peste 10,8 miliarde de dolari în luna iunie.

Rezultatul marchează o revenire după scăderile înregistrate în aprilie și mai. În același timp, platforma Polymarket din Statele Unite a ajuns la peste 3,5 miliarde de dolari volum noțional, aproape dublu față de luna precedentă, când înregistrase 1,77 miliarde de dolari.

Meciurile SUA atrag milioane de dolari pe piețele de predicții

Naționala Statelor Unite urmează să întâlnească Belgia în optimile de finală, iar interesul pentru parcursul echipei este ridicat.

Peste 64 de milioane de dolari pe Kalshi și 122 de milioane de dolari pe Polymarket au fost tranzacționate pe contracte privind posibilitatea ca SUA să câștige Cupa Mondială. Totuși, probabilitățile indicate de platforme rămân reduse, de 4,3%, respectiv 3%.

Cupa Mondială, impuls major pentru noile platforme

Entuziasmul din jurul competiției a ajutat și platforma Rothera, un proiect dezvoltat de Susquehanna International Group și Robinhood. Lansată în iunie, platforma a beneficiat de includerea unor contracte legate de Cupa Mondială.

Rothera a ajuns la un volum noțional de aproximativ 2 miliarde de dolari în prima lună și reprezintă deja 7% din piața americană a platformelor de predicții, potrivit Bank of America.

Un test important pentru viitorul piețelor de predicții

Creșterea interesului a determinat platformele să investească puternic în promovarea competiției. Polymarket a lansat inclusiv un concurs cu premii de până la 2 milioane de dolari pentru cei care reușesc să anticipeze perfect tabloul eliminatoriu al Cupei Mondiale.

Specialiștii spun că turneul reprezintă un moment important pentru industrie, deoarece arată dacă aceste platforme pot gestiona perioade lungi cu volume foarte mari.

„Cupa Mondială este un test de presiune uriaș pentru a vedea dacă piețele de predicții pot într-adevăr să își respecte promisiunea de a menține condiții echitabile pentru toți investitorii, pe o perioadă lungă de timp și într-un mediu cu volume ridicate de tranzacționare”, a declarat Asaf Meir, CEO al Solidus Labs.

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