Bolojan anunță că stadioanele moderne vor fi trecute în plan secund: Nu putem finanța risipa

Premierul Ilie Bolojan a declarat că ținta de deficit bugetar de 8,4% este „optimistă” și poate fi atinsă doar prin disciplină financiară la nivel central și local.

Șeful Executivului a criticat investițiile inutile, dând exemplele clasice ale stadioanelor fără echipe și ale terenurilor de sport în pantă. Alfred Simonis reacționează din Timișoara, apărând proiectul noului stadion Dan Păltinișanu.

Premierul Ilie Bolojan a transmis, vineri, într-o intervenție la Radio România Actualități, că ținta de deficit bugetar de 8,4% stabilită pentru 2025 este una „optimistă”, dar realizabilă doar dacă administrațiile publice adoptă disciplină financiară strictă.

Șeful Guvernului a avertizat că autoritățile locale trebuie să cheltuiască „banii cu cap”, oferind exemple devenite simbolice ale risipei bugetare: terenuri de sport construite în pantă și stadioane ridicate în localități fără echipe de fotbal profesioniste.

„Am luat aceste măsuri care nu sunt perfecte și le vom ajusta, pentru că deficitul României se compune atât din cheltuielile guvernului, cât și din cele ale autorităților locale”, a spus Bolojan, referindu-se la ordonanța 52, care limitează cheltuielile administrațiilor.

Premierul a explicat că, potrivit analizelor Ministerului Finanțelor, cheltuielile administrațiilor locale s-ar fi dublat în ultimele luni dacă nu ar fi fost introduse restricțiile.

Pentru a preveni depășirile, Guvernul a decis plafonarea cheltuielilor din ultimele trei luni la media primului semestru, cu o marjă de creștere de 10%, pentru a menține predictibilitatea bugetară.

„Sau risipim acești bani, sau îi ducem în investiții care nu au nicio analiză de eficiență. E anormal să finanțăm un stadion într-un oraș care nu mai are echipă de fotbal”, a afirmat premierul.

Premierul a insistat asupra unei noi reguli: autoritățile locale trebuie să cofinanțeze stadioanele și marile proiecte pentru a se evita investițiile de imagine.

„Când guvernul oferă stadionul gratuit, primarii vor cere 30.000 de locuri doar ca să arate ceva cetățenilor. Dacă îi obligi să contribuie financiar, se vor gândi de două ori”, a explicat Bolojan.

Acesta a precizat că logica guvernării sale se bazează pe responsabilitate financiară, nu pe „cadouri” politice.

Declarațiile premierului au stârnit reacții imediate la Timișoara. Alfred Simonis, președintele Consiliului Județean Timiș, a acuzat o parte din conducerea Primăriei Timișoara că ar fi încercat să blocheze construcția noului stadion Dan Păltinișanu, folosind argumentul lipsei de fonduri.

„Am asistat la o încercare a unor reprezentanți ai conducerii Primăriei de a opri construirea stadionului Dan Păltinișanu. Fac un apel la primarul Dominic Fritz să nu se lase influențat de cei care manipulează adevărul”, a declarat Simonis.

Liderul CJ Timiș a respins acuzațiile privind lipsa banilor, susținând că județul are resurse suficiente pentru a susține cota de cofinanțare.

„Să spui că nu avem bani pentru stadion arată o iresponsabilitate extremă. Avem bani să ajutăm Primăria Timișoara și să ridicăm de la zero arena Dan Păltinișanu”, a spus acesta.

Simonis a amintit că CJ Timiș sprijină și proiectul stadionului „Lego” al Primăriei Timișoara, contribuind cu 20 de milioane de lei, dar a acuzat unele „manevre politice” ale administrației locale.

„Avem bani să ajutăm Primăria, dar și să construim Dan Păltinișanu. Totuși, unii par că lucrează împotriva interesului timișenilor, inclusiv în problema salubrității”, a declarat el.

Liderul social-democrat a criticat relația administrației locale cu firma de salubritate Retim, acuzând-o că nu respectă normele de mediu și că ar fi provocat supraîncărcarea deponeului de la Ghizela.

„Retim și-a bătut joc ani la rândul de toată lumea. A dus toate deșeurile la grămadă și a umplut celula de depozitare mai repede decât era prevăzut. Acum trebuie să răspundă!”, a declarat Simonis.

În finalul intervenției sale, președintele CJ Timiș a transmis un mesaj direct primarului Dominic Fritz: