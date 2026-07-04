Apar noi acuzații privind modul în care ar fi fost făcute anumite numiri în instituțiile statului. Echipa din jurul lui Ilie Bolojan ar fi folosit anumite poziții administrative și politice pentru consolidarea sprijinului necesar menținerii guvernării. Una dintre deciziile care au provocat controverse este numirea lui Daniel Surdu în funcția de vicepreședinte al Autorității Naționale pentru Cercetare, poziție cu rang de subsecretar de stat, arată România TV.

Surdu, originar din Reșița, este cunoscut pentru activitatea sa din zona fotbalului, fiind arbitru și fost secretar al unei structuri sportive județene. Mai multe voci susțin că promovarea acestuia ar avea legătură cu susținerea unor lideri politici locali.

Potrivit unor surse politice, mai multe persoane apropiate unor lideri liberali ar fi ajuns în funcții publice, situație care a generat acuzații privind criteriile pe baza cărora se fac promovările în administrație. Contestatarii susțin că aceste decizii ar face parte dintr-o strategie pentru păstrarea influenței politice.

De asemenea, au apărut acuzații potrivit cărora unele poziții de conducere din organizațiile PNL ar fi fost negociate cu parlamentari proveniți din alte formațiuni, pentru obținerea sprijinului politic. Printre numele menționate se află senatorii Adrian Peiu și Dorin Petrea, despre care sursele afirmă că ar fi preluat roluri importante în organizații locale ale partidului.

Sursele citate susțin că astfel de negocieri ar putea viza și alte organizații liberale din țară, precum cele din Giurgiu, Călărași, Buzău, Galați sau Teleorman, în contextul jocurilor politice pentru asigurarea susținerii parlamentare.

Un alt caz invocat este cel al Ioanei Bădescu, numită la conducerea Autorității Vamale Române. Această decizie ar avea legătură cu deputatul Răzvan Chiriță, lider al grupului parlamentar Uniți pentru România, care ar fi avut un rol în susținerea unor demersuri politice importante.

Chiriță ar avea influență asupra mai multor parlamentari, ale căror voturi ar putea deveni importante în jocurile politice, mai arată sursa.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a lansat miercuri noi critici la adresa lui Ilie Bolojan și a modului în care acesta conduce Partidul Național Liberal (PNL). Liderul social-democrat a susținut că Bolojan ar fi preluat controlul asupra formațiunii și l-a acuzat că a îndepărtat liberali pentru a aduce persoane provenite din alte partide.

„Am văzut că există o preocupare la PNL în ultimele zile. Realitatea e că Ilie Bolojan a preluat pe persoană fizică Partidul Național Liberal. Practic, a dat afară liberali și a adus șoșocari. Eu asta văd în ultimele zile că s-a întâmplat. Pare că dacă iei astfel de oameni la PNL e un lucru bun. Vă spun că noi în acest moment avem 127 de parlamentari și n-am pornit niciun fel de vânătoare de neafiliați, de parlamentari care să ne mărească numărul. Eu vă spun că e treaba celor de la PNL, își dau afară președinți de filială, își dau afară oameni cu state vechi în PNL ca să aducă oamenii care au provenit din AUR, POT și S.O.S., e politica lor, e treaba lor, fac ce consideră necesar”, a declarat Sorin Grindeanu.

Liderul PSD a mai spus că, în partidul pe care îl conduce, promovarea rapidă a unor persoane nou-venite direct în funcții importante nu ar fi posibilă.

„Să-i înscriu azi în partid și mâine să le dau o funcție într-un congres, în PSD este imposibil. În orice partid ar fi imposibil acest lucru, dacă nu ai forța lucrurile, așa cum au făcut alții, în speță PNL”, a afirmat Grindeanu.