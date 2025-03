Politica Bolojan: Actuala clasă politică, vinovată de votul pentru „suveraniști”







Președintele interimar Ilie Bolojan spune că românii au fost determinați să voteze „suveraniști” de clasa politică, care a trădat în mod constant așteptările cetățenilor, în ciuda promisiunilor repetate din partea tuturor partidelor. El a vorbit și despre propunerea lui Crin Antonescu pentru prezidențiale și despre susținerea acestuia în Coaliție.

Crin Antonescu, propus de PNL

Întrebat cine a sugerat în cadrul coaliției ca fostul președinte al PNL, Crin Antonescu, să fie candidatul susținut de PSD-PNL-UDMR, Bolojan a precizat că inițiativa a aparținut peneliștilor.

De asemenea, el a subliniat că România se confruntă cu o problemă socială gravă, care este, în parte, rezultatul acțiunilor clasei politice.

„Nu mai știu acum, dar PNL a făcut o astfel de propunere, alături de alte două propuneri care au fost puse în discuție. Una din problemele noastre ca țară, foarte neplăcută, este încrederea socială foarte scăzută care vine, din punctul meu de vedere, și dintr-o neîncredere în lumea politică, pentru că am promis foarte multe, noi politicienii, nu am livrat la timp, uneori nu am livrat deloc, ne-am încălcat promisiunile și exact de asta nu au nevoie cetățenii.”, a afirmat preşedintele interimar la Digi 24.

Candidatul coaliției PSD-PNL-UDMR, sprijinit de Bolojan

El a mai menționat că îl sprijină pe Crin Antonescu, însă, având în vedere că ocupă funcția de președinte în exercițiu, trebuie să rămână neutru și să nu-și exprime deschis această susținere.

„Fiind fost președinte al PNL, vă puteți da seama care e atitudinea mea. Indiferent de simpatiile pe care le avem, trebuie să ai respect pentru toți candidații României și cred că e o chestiune de normalitate și de decență să ai o atitudine echidistantă.”, a mai declarat Ilie Bolojan.

Crin Antonescu și-a depus candidatura duminică

Candidatul coaliției PSD-PNL-UDMR și-a depus candidatura pentru alegerile prezidențiale din luna mai, duminică, devenind astfel al treilea candidat care își înregistrează dosarul la Biroul Electoral Central (BEC), după Nicușor Dan și Călin Georgescu.

Acesta a fost însoțit de zeci de reprezentanți ai celor trei partide, iar în fața sediului BEC s-au adunat și susținători ai lui Călin Georgescu, care au huiduit în repetate rânduri în timpul discursului lui Antonescu.

În cadrul discursului său susținut în fața Biroului Electoral Central, Crin Antonescu a răspuns politicienilor care i-au solicitat să se retragă în favoarea lui Ilie Bolojan, afirmând: „Nu mă clatin, nu mă întorc, nu mă dau la o parte”.

Tot duminică, Crin Antonescu a decis să renunțe la calitatea de membru al PNL, partid în care a activat timp de 35 de ani. Această alegere vine în contextul susținerii oferite de coaliția PNL-PSD-UDMR în cadrul alegerilor prezidențiale din acest an.