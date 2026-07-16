Acționarii Nuclearelectrica, inclusiv acționarul majoritar, Ministerul Energiei, au respins propunerea de inițiere a unor demersuri pentru actualizarea Strategiei de implementare a proiectului reactoarelor modulare mici (SMR) de la Doicești. Decizia înseamnă că rămâne în vigoare strategia aprobată în septembrie 2022, iar proiectul își continuă parcursul în forma actuală.

Hotărârea vine după ce premierul Ilie Bolojan a criticat în repetate rânduri proiectul, susținând că acesta „are probleme serioase” și afirmând că până în prezent au fost cheltuite peste 240 de milioane de dolari fără rezultate concrete.

Potrivit Nuclearelectrica, acționarii au respins inițierea unei analize privind oportunitatea actualizării Strategiei de implementare a proiectului SMR de la Doicești.

În consecință, compania va continua dezvoltarea proiectului în baza strategiei aprobate în septembrie 2022.

Proiectul reactoarelor modulare mici este unul dintre cele mai importante investiții din domeniul energiei nucleare din România și este dezvoltat în parteneriat cu Statele Unite ale Americii.

Fostul ministru al Energiei, Bogdan Ivan, a reacționat după decizia adoptată în Adunarea Generală a Acționarilor Nuclearelectrica, afirmând că proiectul de la Doicești reprezenta cel mai avansat proiect de reactoare modulare mici din Europa.

Acesta a susținut că decizia finală de investiție, avizată în luna februarie, avea la bază obținerea unor finanțări externe din partea instituțiilor americane, inclusiv US EXIM și a unui fond de investiții din Statele Unite. Potrivit fostului ministru, și Banca Mondială își exprimase disponibilitatea de a finanța proiecte nucleare.

„Decizia Finală de Investiție pe care am avizat-o în februarie a pornit de la premisa că proiectul va primi finanțare externă, mai precis americană, atât din partea US Exim, cât și a unui fond de investiții robust din Statele Unite ale Americii. Mai mult, chiar Banca Mondială a acceptat să redevină finanțator pentru proiecte nucleare”, a transmis Bogdan Ivan.

Fostul ministru susține că, în lipsa criticilor lansate la adresa proiectului, primele finanțări externe pentru etapa de preconstrucție ar fi putut ajunge deja în România.

„Dacă lucrurile avansau în mod onest și proiectul nu era atacat de la cel mai înalt nivel guvernamental, acum este foarte probabil ca primele fonduri externe pentru etapa pre-construcție să își fi găsit drumul către România. Am fi acumulat atât investiții cât și, foarte important, încredere”, a afirmat acesta.

Bogdan Ivan a susținut că Ministerul Energiei a luat în aceeași ședință a Adunării Generale a Acționarilor trei decizii pe care le consideră „bizare”.

Potrivit acestuia, ministerul și-ar fi respins propria propunere pentru Consiliul de Administrație al Nuclearelectrica, ar fi respins înființarea unei fundații dedicate pregătirii tinerilor specialiști din industria nucleară și ar fi respins efectuarea unui studiu privind explorarea unor noi strategii și tehnologii pentru dezvoltarea proiectului SMR de la Doicești.

„Toate statele puternice din punct de vedere economic investesc masiv în producția de energie nucleară. Logica e simplă: mai multă energie, prețuri mai mici. Proiectele nucleare fac parte din angajamentele internaționale asumate de România”, a transmis fostul ministru.

Acesta a adăugat că dezvoltarea energiei nucleare este esențială pentru securitatea energetică, competitivitatea economiei și menținerea unor prețuri mai reduse la energie pe termen lung.