Social

Blocurile cu cel puțin trei etaje vor fi dotate cu lifturi. Clădirile cu risc seismic și monumentele istorice, singurele excepții

Comentează știrea
Din cuprinsul articolului

Senatul a adoptat luni, în plen, raportul de admitere cu amendamente al propunerii legislative „Lift pentru viaţă”, proiect destinat dotării cu lifturi a blocurilor cu cel puţin trei etaje. Inițiativa a înregistrat 77 de voturi „pentru” şi 27 de abţineri.

Sunt exceptate condominiile clasate sau în curs de clasare ca monumente istorice şi blocurile expertizate tehnic şi încadrate în clasa de risc seismic RsI sau RsII, pentru care nu s-au executat lucrări de intervenţie pentru creşterea nivelului de siguranţă la acţiuni seismice.

Proiectul, iniţiat de un grup de parlamentari PSD şi amendat în Comisiile juridică şi de administraţie ale Senatului, se bazează pe „principiul accesibilizării fizice pentru locuinţe, ca element esenţial al dreptului la locuire”.

Robert Cazanciuc

Robert Cazanciuc. Sursa foto: Pixabay

Propunerile, expuse în foaierul Senatului

Senatorul PSD Robert Cazanciuc, iniţiator al proiectului, a anunţat că pe 7 aprilie foaierul Senatului va găzdui o expoziţie cu proiectele selectate de Universitatea de Arhitectură, în urma unui concurs pentru trei categorii de blocuri din Bucureşti.

„Patru milioane de oameni care locuiesc în blocuri de trei şi patru etaje aşteaptă de la Parlament o soluţie legislativă care să le facă viaţa mai uşoară. Lift pentru viaţă este o formă de răspuns la aceste aşteptări. Pentru mulţi dintre aceşti oameni, părinţii sau bunicii noştri, timpul nu mai are răbdare (…). Dacă în acest an vom demara un proiect pilot finanţat din fonduri europene, vom creşte şansele României să poată beneficia de cel puţin un miliard de euro din noul buget pentru demararea unui program naţional”, a declarat Cazanciuc în plen.

Proiectul Lift pentru viață, criticat de Adrian Peiu

Senatorul Adrian Peiu, de la PACE – Întâi România, a votat împotriva proiectului, susținând că acesta este unul populist. În schimb, senatorul AUR Ciprian Iacob s-a pronunţat în favoarea proiectului, menţionând că primarii trebuie să ştie că acesta este o investiție esențială pentru locuitorii din orașele lor.

Senatorul USR Violeta Alexandru a afirmat că un proiect care implică investiții ar trebui să fie inițiat de Guvern, care cunoaște condițiile tehnice necesare implementării. Propunerea va fi dezbătută de Camera Deputaţilor, care este forul decizional în acest caz.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

HAI România!

Proiecte speciale