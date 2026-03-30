Separarea unei scări din asociația de proprietari, un demers complicat. Procesul, explicat de avocatul Gelu Pușcaș

În contextul în care tot mai mulți proprietari încearcă separarea scării de asociație, există mai multe reguli pe care aceștia trebuie să le cunoască. Potrivit avocatului Gelu Pușcaș, procedura nu este deloc simplă. „Dar puțini știu că, în realitate, nu este deloc simplu. Am întâlnit cazuri în care oamenii au început procedura, au cheltuit bani, iar în final instanța le-a respins cererea”, a explicat acesta, într-o postare pe Facebook.

Avocatul Gelu Pușcaș a explicat că cererile au fost respinse de instanțe deoarece au fost ignorate două condiții esențiale. Prima vizează existența unui branșament propriu, separat pe scară, în lipsa căruia nu există o delimitare reală, iar cererea este respinsă.

A doua condiție se referă la acordul majorității din ambele părți, respectiv majoritatea proprietarilor din scară și majoritatea proprietarilor din asociația din care se dorește desprinderea. De asemenea, acesta a arătat că lipsa acestui acord duce, în cele mai multe cazuri, la respingerea cererii.

Potrivit avocatului, dacă procedura este începută fără verificarea acestor condiții, proprietarii pierd bani, timp și încrederea vecinilor.

„Concluzia mea, ca avocat: Nu porni un astfel de demers „după ureche”. Legea nu iartă greșelile de procedură”, a spus acesta.

Asociația de proprietari reprezintă gruparea tuturor proprietarilor de apartamente și spații dintr-un bloc, care administrează proprietatea comună. Prin această organizare, aceștia gestionează cheltuielile, planifică reparațiile și discută lucrările de îmbunătățire.

Prin personalitatea juridică dobândită, asociația poate deschide conturi bancare, încheia contracte cu furnizorii și plăti direct facturile blocului. În practică, proprietarii decid împreună modul în care sunt folosiți banii colectați pentru întreținere. De exemplu, în cazul în care liftul se defectează, asociația poate decide rapid să contracteze o firmă pentru reparații și să acopere costurile pentru toți locuitorii, fără colectarea separată a banilor de la fiecare apartament.

Asociația administrează, întreține și îmbunătățește spațiile și instalațiile comune. Calitatea de membru revine fiecărui proprietar de apartament sau spațiu comercial, prin simpla deținere a proprietății. În anumite situații, pot fi primiți și membri ai familiei sau alte persoane care locuiesc în imobil, dacă organizația acceptă și aprobă cererea.

Ca membru al asociației, ai acces la ședințele în care se votează bugetul, se aprobă lucrările și se aleg administratorul, președintele sau comitetul executiv. Poți consulta documentele contabile și rapoartele privind cheltuielile. De asemenea, poți propune schimbări sau modernizări, prin includerea unei solicitări pe ordinea de zi.

Obligațiile vizează plata la timp a cotelor de întreținere, respectarea deciziilor luate în ședințe și implicarea în menținerea curățeniei și a funcționării.