Surpriza neplăcută care vine ca o notă de plată la bloc. Teoria sună bine, practica le scoate bani din buzunar proprietarilor

Gelu Pușcaș, specialist în problemele asociațiilor de proprietari, a publicat o analiză în care explică ce se întâmplă atunci când sunt realizate lucrări fără aprobarea prealabilă a Adunării Generale și arată dacă proprietarii pot refuza plata sau pot cere restituirea sumelor achitate.

În analiza sa, Gelu Pușcaș prezintă situațiile concrete în care apar astfel de hotărâri și explică motivele pentru care, în practică, conducerea asociației intervine înainte de convocarea proprietarilor: „Acoperișul curge. Ultimul etaj este inundat. Apartamentele se degradează. Țevile sunt îmbătrânite sau depășite ca durată de viață. Președintele semnează contractul. Se face lucrarea. Se oprește infiltrarea”.

Problemele apar ulterior, când se constată că lucrarea nu figura în buget și nu exista o hotărâre a Adunării Generale. Gelu Pușcaș arată că, în astfel de situații, unii proprietari reacționează și spun că refuză plata sau că cer restituirea sumelor achitate. În acel moment se conturează un conflict între cerințele legale și necesitatea concretă de la nivelul asociației: „Unii proprietari spun: Eu nu plătesc. Vreau banii înapoi!”.

Hotărârile se iau în Adunarea Generală, bugetul primește aprobarea anuală, iar comitetul executiv are nevoie de mandat pentru a încheia contracte. În realitate însă, situația diferă de aceste reguli.

„Ce spune teoria? Hotărârile se iau în Adunarea Generală. Bugetul se votează anual. Comitetul trebuie mandatat. Corect. Ce spune realitatea din teren? Infiltrațiile nu așteaptă convocarea adunării. Liftul nu funcționează „după procedură”. Țevile nu respectă calendarul bugetar”, a spus acesta.

Gelu Pușcaş pune mai multe întrebări esențiale: „Lipsa bugetului sau a hotărârii face lucrarea nulă? Se pot restitui banii?”. Totuși, răspunsul, susține el, este mai complex decât pare: „Lucrarea vizează parte comună. Asociația are obligația legală să întrețină partea comună. Toți proprietarii beneficiază. Neintervenția produce prejudicii. Contractul produce efecte potrivit art. 1270 Cod civil. Nimeni nu se poate îmbogăți fără justă cauză”.

În opinia sa, în cele mai multe situații, simpla absență a bugetului nu determină automat anularea contractului și nici restituirea sumelor achitate.

Totuși, acest lucru nu înseamnă că președintele poate lua decizii după bunul plac. El explică și în ce condiții poate interveni răspunderea: „lucrarea nu s-a realizat, dar s-a plătit; nu exista necesitate reală; este o lucrare voluptorie; există dovadă de prejudiciu. Dar aceste lucruri trebuie dovedite, nu afirmate pe Facebook”.

„Înainte să deschizi un proces, gândește-te la: taxă de timbru la valoare, expertize tehnice, onorariu avocat, timp, stres. Uneori „găluștile juridice” înghițite din comentarii pot costa mai mult decât lucrarea în sine”, a scris acesta.