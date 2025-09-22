Bitcoin poate atinge un nou prag istoric. Urmează o perioadă de referință pe piața cripto

Potrivit unei analize recente publicate de CryptoQuant, Bitcoin se află într-o evoluție ascendentă considerată „sănătoasă” de către analiști, iar modelele istorice indică posibilitatea unei extinderi a trendului către pragul de 150.000 de dolari în lunile următoare.

Unul dintre indicatorii analizați este NVT-Golden Cross, care compară valoarea de piață cu volumul tranzacțiilor efectuate on-chain. Acest indicator nu arată semne de supraevaluare, ceea ce înseamnă că Bitcoin nu se află într-o zonă de risc, potrivit datelor citate de cointelegraph.com.

Ultimul semnal de „cumpărare” a fost înregistrat în iulie 2025, când valoarea indicatorului a coborât la -2.8. Ulterior, acesta a revenit treptat spre 0.3, nivel interpretat ca semn al unei evoluții echilibrate.

Istoric, perioadele în care indicatorul a semnalat valori negative au fost urmate de raliuri semnificative pe piața Bitcoin. Această corelație este invocată de analiști pentru a susține ideea că actuala fază ar putea preceda o creștere puternică.

Analistul Pelin Ay a precizat că Bitcoin nu prezintă caracteristicile unei bule speculative.

„Pe termen scurt: Întrucât indicatorul nu a crescut, Bitcoin nu se află încă în teritoriul unei bule economice. Există încă loc pentru expansiunea prețului.”, a declarat Ay.

Acesta a adăugat că modelele istorice sugerează o evoluție în intervalul 120.000–150.000 de dolari în lunile următoare.

Un alt analist, Axel Adler Jr., consideră că Bitcoin ar putea intra din nou în faza de „price discovery” începând cu luna octombrie 2025. Acesta a explicat că este posibilă o consolidare de una-două săptămâni, urmată de o creștere spre un nou maxim istoric.

În viziunea lui Adler Jr., scenariul este condiționat de menținerea actualelor tendințe de piață și de lipsa unor evenimente macroeconomice sau de reglementare care ar putea afecta sentimentul investitorilor.

Estimările avansate de analiștii CryptoQuant indică faptul că, dacă evoluțiile recente se confirmă, prețul Bitcoin ar putea depăși pragul de 120.000 de dolari până la finalul anului și ar putea atinge chiar 150.000 de dolari.

Scenariul de bază se sprijină pe corelația dintre indicatorii on-chain și fazele anterioare de creștere, când Bitcoin a trecut prin cicluri de consolidare urmate de maxime istorice.

Piața Bitcoin a fost caracterizată de-a lungul timpului de cicluri distincte de acumulare, creștere accelerată și corecție. Indicatorii analizați de CryptoQuant sugerează că actuala etapă nu marchează o zonă de euforie extremă, ceea ce ar oferi spațiu pentru continuarea trendului pozitiv.

Analiza CryptoQuant, bazată pe indicatori tehnici și pe istoricul evoluției Bitcoin, indică o perspectivă optimistă pentru lunile următoare.