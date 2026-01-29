Biserica și Armata, singurele instituții în care românii mai au încredere

Biserica și Armata continuă să fie reperele de încredere pentru români, arată Barometrul Informat.ro – INSCOP Research, ediția ianuarie 2026. Potrivit studiului, 63,9% dintre respondenți au declarat că au „destul de multă” sau „foarte multă” încredere în Biserică, în creștere față de 57,7% în iulie 2025. Armata rămâne pe locul doi, cu 61,8% încredere, ușor sub nivelul înregistrat la mijlocul anului trecut (63%).

Poliția a înregistrat și ea o creștere semnificativă, ajungând la 50% încredere, față de 43,2% în iulie 2025, demonstrând o apreciere mai mare a forțelor de ordine în ultimele luni. În schimb, instituțiile politice tradiționale continuă să se confrunte cu un deficit de credibilitate.

Președinția se situează pe locul patru, cu 27,9% încredere, urmată de Justiție, cu 25,4%, introdusă pentru prima dată în barometru în ianuarie 2026. Guvernul înregistrează 18,4%, în scădere față de 20,4%, iar Parlamentul se află pe ultima poziție, cu doar 11,9% încredere, comparativ cu 14,5% în iulie 2025.

Analiza detaliată pe categorii socio-demografice arată diferențe importante între segmentele populației. Votanții PSD și AUR, persoanele de peste 60 de ani, cei cu educație primară și locuitorii din mediul rural au cea mai mare încredere în Biserică.

În cazul Armatei, sprijinul vine tot de la votanții PSD și PNL, persoanele în vârstă și locuitorii rurali. Poliția inspiră încredere mai ales în rândul tinerilor sub 30 de ani și al angajaților la stat, în timp ce Președinția este apreciată de votanții PNL și USR, tinerii cu studii superioare și locuitorii marilor orașe.

Justiția câștigă mai mult sprijin din partea votanților PSD și AUR, a persoanelor cu vârste între 18 și 44 de ani și a celor cu educație primară, iar Guvernul este susținut mai ales de votanții USR și PNL, tineri sub 30 de ani și cetățeni cu educație superioară din mediul urban. În privința Parlamentului, categoriile cu mai multă încredere sunt votanții PSD, PNL și USR, tinerii sub 30 de ani și locuitorii marilor orașe.

„Instituțiile percepute ca ‘nepolitice’ domină încrederea publică. Biserica și Armata rămân repere simbolice de stabilitate și identitate, semn că populația caută ancore de continuitate în afara jocului politic propriu-zis. Este un tipar clasic în societăți cu neîncredere structurală în clasa politică”, explică Remus Ștefureac, director INSCOP Research.

Datele au fost culese între 12 și 15 ianuarie 2026, prin metoda CATI (interviuri telefonice) pe un eșantion de 1.100 de persoane, reprezentativ pentru populația neinstituționalizată a României cu vârsta de 18 ani și peste. Eroarea maximă admisă este de ±3%, la un grad de încredere de 95%.