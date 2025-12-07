Politica

Biroul Electoral, mesaj important pentru votanți. Au mai rămas câteva ore

Ștampilă de vot. Sursă foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Biroul Electoral, mesaj important pentru votanți. Bucureștenii sunt chemați duminică la urne pentru a-și alege noul primar general al Capitalei, după ce postul a rămas vacant în urma victoriei lui Nicușor Dan la alegerile prezidențiale. În acest context, Biroul Electoral al Municipiului București a transmis că votarea se va încheia la ora 21:00 și nu există posibilitatea prelungirii programului.

„Biroul Electoral de Circumscripție Nr. 42 – Municipiul București reamintește faptul că, la alegerile locale parțiale pentru primarul general al municipiului București din data de 7 decembrie 2025, votarea se închide la ora 21:00, fără posibilitatea prelungirii votării”, se arată în anunțul oficial al instituției.

Ștampilă vot. Sursă foto: Inquam Photos / George Călin

Această decizie este menită să elimine orice confuzie privind programul secțiilor de votare și să asigure desfășurarea ordonată a scrutinului. Autoritățile electorale fac apel la toți bucureștenii să își exercite dreptul constituțional și să se prezinte la urne până la ora stabilită.

Candidații, apel la bucurești

Potrivit datelor furnizate de Autoritatea Electorală Permanentă (AEP), în Capitală sunt așteptați aproximativ 1,8 milioane de alegători. Mai exact, 1.779.000 de persoane sunt înscrise pe listele permanente, iar alte 24.648 figurează pe listele complementare. Până la ora 16:30, prezența la vot în București era de 23,07%, conform raportărilor AEP.

Daniel Băluță. Sursă foto: Inquam Photos / George Călin

Alegerile locale parțiale din București au atras atenția opiniei publice, iar candidații au făcut apel la cetățeni să se mobilizeze. De exemplu, Daniel Băluță, candidatul PSD, a îndemnat bucureștenii să iasă la vot și să participe activ la procesul electoral. De asemenea, alți candidați au subliniat importanța respectării regulilor și a desfășurării transparente a scrutinului.

Votarea de încheie la 21

Comunicatul Biroului Electoral vine într-un moment în care se fac speculații privind eventuale prelungiri ale votului în caz de aglomerație la secțiile de votare. Instituția a fost foarte clară: nu există nicio posibilitate legală ca procesul de votare să fie extins după ora 21:00. Alegătorii care nu ajung la timp nu vor mai putea să-și exprime opțiunea electorală.

Prezența ridicată la urne este așteptată să ofere legitimitate scrutinului și să reflecte cu acuratețe opțiunea bucureștenilor. Autoritățile electorale continuă să monitorizeze situația în toate secțiile de votare pentru a preveni orice incident și pentru a asigura corectitudinea procesului.

