Biroul Electoral al Municipiului București a decis să oprească mesajul transmis de USR. Cazul, sesizat la MAI

Biroul Electoral al Municipiului București (BEM) a decis, duminică, să oprească și să elimine mesajul transmis de USR, solicitând totodată MAI, ANCOM și AEP să analizeze cazul pentru posibile sancțiuni.

Duminică, în București au loc alegeri pentru desemnarea noului Primar General, după ce Nicușor Dan a fost ales președintele României. USR a trimis astăzi un mesaj prin care îi îndeamnă pe alegători să meargă la vot, textul fiind distribuit prin sistemul clasic de mesaje scrise de pe telefonul mobil.

„Cursa e strânsă. Prezența mică crește forța votului. Cheamă trei prieteni la vot. Bucureștiul are nevoie de un primar onest, care să lupte cu mafia imobiliară”, era mesajul transmis de partid.

În acest context, BEM a decis să oprească și să elimine mesajul. De asemenea, Biroul Electoral al Capitalei a sesizat MAI, ANCOM și AEP pentru posibile sancțiuni.

Cătălin Drulă, candidatul USR la Primăria Capitalei, a scris într-o postare pe Facebook, că fiecare vot contează, „cu atât mai mult la această prezenţă”.

„Valul de seară. Ştiu că veniţi de pe drumuri, după un weekend, şi mulţi v-aţi planificat votul în a doua parte a zilei. Vă mulţumesc pentru mobilizare, fiecare vot contează, cu atât mai mult la această prezenţă”, a scris acesta, în postare.

El a adăugat: „Noi suntem la sediul de campanie, de unde ne asigurăm că toate voturile vor fi corect numărate. E mobilizarea finală, aceste ore sunt critice. Mergeți și votați cu încredere, cu toată inima”.

La ora 18:15, pragul de 500.000 de alegători la alegerile din București a fost depășit. Cu toate acestea, s-a observat un număr mai mic de persoane care au votat între 18:00 și 19:00 față de alegerile din iunie 2024.

Până la această oră au votat 29,61% dintre bucureștenii cu drept de vot, față de 32,59% la scrutinul în care Nicușor Dan a obținut al doilea mandat.