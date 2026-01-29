Bijuteria care leagă două Prințese de Wales. Povestea tiarei preferate de Kate

Tiara purtată frecvent de Prințesa de Wales, Kate Middleton, are o istorie îndelungată în familia regală britanică și a fost, anterior, una dintre piesele preferate din colecția regretatei sale soacre, Prințesa Diana, potrivit People.

Bijuteria, cunoscută sub numele de Queen Mary’s Lover’s Knot Tiara, este una dintre cele mai recognoscibile piese de acest tip asociate Casei Regale.

Kate Middleton, în vârstă de 44 de ani, a purtat Queen Mary’s Lover’s Knot Tiara de 13 ori în cei 14 ani de activitate oficială ca membru al familiei regale. Tiara a devenit un element constant în aparițiile sale la evenimente formale, inclusiv recepții diplomatice și dineuri de stat.

Piesa este realizată din diamante și perle și a fost comandată în anul 1913 de regina Mary, care a solicitat casei Garrard realizarea bijuteriei ca replică a unui obiect mai vechi din colecția familiei.

Potrivit casei de licitații Christie’s, designul este inspirat de Cambridge Lover’s Knot Tiara, creată la începutul secolului al XIX-lea pentru Prințesa Augusta de Hesse-Cassel, Ducesă de Cambridge.

După ce a fost realizată pentru regina Mary, tiara a ajuns în posesia nepoatei sale, regina Elizabeth a II-a, în anul 1953. De-a lungul anilor, bijuteria a fost purtată ocazional la evenimente publice, inclusiv la premiere cinematografice și recepții oficiale.

Odată cu extinderea familiei regale prin căsătoria viitorului rege Charles cu Lady Diana Spencer, în 1981, Queen Mary’s Lover’s Knot Tiara a reintrat în atenția publicului.

Conform publicației The Court Jeweller, regina Elizabeth i-a oferit noii sale nurori dreptul de a purta tiara, aceasta devenind una dintre cele două piese de acest tip utilizate de Prințesa Diana în perioada în care a avut titlul de Prințesă de Wales.

Prințesa Diana a fost fotografiată purtând Queen Mary’s Lover’s Knot Tiara până în jurul anului 1991, cu puțin timp înainte de separarea de prințul Charles.

Divorțul celor doi a fost finalizat în 1996, iar Diana a murit un an mai târziu, în urma unui accident rutier petrecut la Paris, la vârsta de 36 de ani.

După această perioadă, tiara nu a mai fost văzută în public timp de mai mulți ani.

Queen Mary’s Lover’s Knot Tiara a reapărut în mod oficial în decembrie 2015, când Kate Middleton a purtat-o la Recepția Diplomatică organizată la Palatul Buckingham.

La acel moment, soția prințului William purta titlul de Ducesă de Cambridge, iar alegerea tiarii inspirate de Cambridge Lover’s Knot a fost asociată cu acest titlu.

De atunci, bijuteria a devenit tiara cel mai des purtată de Prințesa de Wales, fiind asortată cu diferite coafuri și purtată inclusiv la evenimente internaționale, precum o nuntă regală desfășurată în Iordania.