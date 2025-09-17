Biden, atacat de un fost aliat. Dezvăluiri din culisele Casei Albe

Fostul senator Joe Manchin, acum independent după ce a părăsit Partidul Democrat, lansează noi acuzații explozive la adresa foștilor săi colegi.

În volumul său „Dead Center: In Defense of Common Sense”, care urmează să fie publicat marți, politicianul din West Virginia descrie presiunile la care a fost supus în timpul administrației Biden și explică de ce și-a dorit ca republicanii să câștige controlul Senatului.

Miza: păstrarea filibusterului, pe care îl consideră „ultima barieră împotriva dominației partizane”.

În volum, Manchin descrie presiunea exercitată de liderul democrat Chuck Schumer și de alți senatori în momentul votului din 2022 privind filibusterul.

„Schumer voia un vot pe care să-l poată transmite aripii radicale, doar pentru a-și demonstra loialitatea”, scrie fostul senator, adăugând că liderul nu credea cu adevărat că eliminarea acestei reguli era corectă, ci doar că „prioritatea sa unică era să mențină controlul asupra Senatului”.

Manchin declară deschis că a preferat victoria republicanilor: „Pentru ceea ce știam – și pentru ce văzusem cu ochii mei – îmi doream ca republicanii să obțină majoritatea în Senat. Credeam că aceasta era singura speranță de a păstra Senatul ca instituție. Eram convins că, la putere, republicanii ar fi apărat filibusterul, ultima barieră împotriva conducerii partizane totale.”

Unul dintre episoadele centrale din carte privește confruntarea cu președintele Joe Biden în perioada negocierilor pentru pachetul de stimulare de 1,9 trilioane de dolari.

„Am primit un apel de la președinte și era extrem de nervos”, povestește Manchin. „‘Dacă omori acest f— proiect de lege, nu o să-ți mai vorbesc niciodată’, mi-a spus. Oricine îl cunoaște pe Joe Biden știe că are un temperament foarte aprins. El îi spune ‘irlandezul’ său. Eu îl numesc nefericit.”

Răspunsul lui Manchin nu a întârziat: „‘Acțiunile tale sunt nechibzuite’, i-am aruncat. ‘Trimiți un f— cec tuturor. Și dacă ai ratat pe cineva, a fost doar din greșeală.’” În cele din urmă, pachetul a trecut în formă modificată, dar senatorul recunoaște că a regretat „capitularea” pe acest subiect.

Fostul senator dedică pagini întregi relațiilor cu foștii președinți. Barack Obama este descris ca distant, întrucât „a luat legătura cu mine doar de două ori în opt ani: odată după realegerea mea din 2012 și odată în 2015, pentru a încerca să mă convingă să nu votez împotriva acordului nuclear cu Iranul.”

În schimb, relația cu Donald Trump a fost mult mai apropiată.

„De la început, președintele Trump a avut o linie directă de comunicare cu mine. Am vorbit cu el mai mult în primii doi ani de mandat decât am făcut-o cu Obama în toți cei opt ani la Casa Albă”, notează Manchin. Politicianul îl consideră pe Trump „un outsider, la fel ca mine”.

Cartea explică și decizia lui Manchin de a nu o sprijini pe Kamala Harris.

„Ea știa că filibusterul este Sfântul Graal și singura speranță de a păstra bipartizanatul și democrația noastră”, susține el.

Din acest motiv, a refuzat să-i ofere sprijinul, considerând că Harris ar fi promovat eliminarea regulii pentru a întări puterea executivului și a majorității democrate.

Volumul lui Joe Manchin devine astfel nu doar o autobiografie politică, ci și o pledoarie pentru păstrarea tradițiilor Senatului american.

Cu atacuri directe la Schumer, Biden și Obama, dar și cu elogii neașteptate la adresa lui Trump, fostul senator se poziționează ca voce independentă, criticând „obsesia pentru putere” a clasei politice.

Cartea promite să alimenteze noi controverse în lupta pentru viitorul Partidului Democrat și pentru rolul crucial al filibusterului în echilibrul politic american.