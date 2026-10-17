Prețurile benzinei au scăzut sâmbătă, 17 octombrie 2026, cu până la 5 bani pe litru în unele stații de alimentare din București și din țară. În Capitală, cel mai mic tarif pentru benzina standard este de 10,06 lei pe litru, în timp ce în Reghin șoferii pot găsi carburantul sub pragul de 10 lei, potrivit datelor centralizate de Peco Online.

Motorina standard nu s-a ieftinit la pompă pentru a șaptea zi consecutivă, în pofida scăderilor de pe piețele angro. În București, cel mai mic preț este de 10,86 lei pe litru.

Petrom vinde sâmbătă benzina standard cu 10,06 lei pe litru, față de 10,11 lei anterior. Prețul a scăzut cu 5 bani și ajunsese la acest nivel și pe 7 octombrie.

La stația Socar de pe strada Vasile Lascăr nr. 141A, litrul costă 10,11 lei, în timp ce în alte unități ale companiei prețul este de 10,14 lei.

MOL a redus tariful de la 10,14 la 10,12 lei pe litru. În schimb, Lukoil menține prețul de 10,15 lei, iar Rompetrol și OMV vând benzina standard cu 10,17 lei pe litru.

În funcție de oraș, benzina standard costă 10,06 lei pe litru în București, Timișoara, Iași și Constanța, după o reducere de 5 bani față de tariful anterior de 10,11 lei.

La Cluj-Napoca, prețul minim a coborât de la 10,09 la 10,06 lei pe litru, o scădere de 3 bani.

Cel mai mic tarif din România este însă în Reghin, județul Mureș. La stația PRV Petrolium de pe strada Pandurilor nr. 156, benzina standard costă 9,89 lei pe litru, față de 10,05 lei anterior, ceea ce înseamnă o ieftinire de 16 bani.

Petrom și Socar au cele mai mici prețuri pentrumotorina standard din Capitală, de 10,86 lei pe litru. În cazul Socar, tariful este valabil la stația de pe strada Vasile Lascăr nr. 141A; în celelalte stații ale companiei, litrul costă 10,89 lei.

Rompetrol, OMV, MOL și Lukoil vând motorina standard cu 10,92 lei pe litru. Prețurile au rămas neschimbate de mai multe zile, în funcție de companie: din 8 octombrie la Rompetrol și OMV, respectiv din 9 octombrie la MOL și Lukoil.

În alte orașe, cel mai mic preț este de 10,83 lei pe litru la Timișoara și de 10,84 lei la Cluj-Napoca. În București, Iași și Constanța, motorina standard pornește de la 10,86 lei pe litru.

La nivel național, cel mai mic tarif este tot la stația PRV Petrolium din Reghin, unde litrul de motorină standard costă 10,69 lei, față de 10,75 lei anterior. Reducerea este de 6 bani pe litru.