Politica Becali a rupt orice legătură cu Simion. Ce se întâmplă cu fostul membru AUR







Legătura dintre George Simion și Gigi Becali a fost ruptă în mod oficial! Deputatul George Becali a informat, luni, conducerea Camerei Deputaților în legătură cu demisia din partidul Alianța pentru Unirea Românilor (AUR). Aceasta a intrat în vigoare începând cu data de 14 martie 2025.

Scandalul dintre Gigi Becali și George Simion, liderul partidului AUR, s-a soldat, oficial, cu demisia patronului FCSB din structura partidului. Parlamentarul a venit cu precizarea că, urmare a acestei decizii, Gigi Becali urmează să activeze ca deputat neafiliat.

„Va aduc la cunoștință faptul că, începând cu data de 14 martie 2025, mi-am dat demisia din partidul AUR. În consecință, vă rog să luați act de retragerea mea din grupul parlamentar AUR, urmând să îmi desfășor activitatea parlamentară în continuare în calitate de deputat neafiliat”, spune Becali în cererea depusă la Biroul Permanent al Camerei Deputaților.

Gigi Becali și George Simion s-au certat din cauza Anamariei Gavrilă

Plenul Camerei Deputaților urmează să ia act de demisia lui George Becali din grupul parlamentar AUR.

Deputatul George Becali a anunțat, pe 14 martie, că și-a dat demisia din AUR, el fiind nemulțumit de decizia partidului de a strânge semnături pentru Anamaria Gavrilă, lidera POT. Decizia luată de George Simion a avut ca scop posibilitatea ca lidera POT să se înscrie în cursa prezidențială.

AUR trebuie să îi dea lui Gigi Becali 100.000 de euro. Data scadentă este 1 mai

Chiar dacă ruptura a devenit oficială, disensiunile dintre Gigi Becali și George Simion nu au luat sfârșit.Patronul FCSB a subliniat că există un contract de împrumut între FSB și AUR. Acesta a fost înregistrat la notar. Conform documentelor, Gigi Becali a oferit partidului condus de George Simon 100.000 de euro. Banii au fost transferați prin intermediul clubului de fotbal FCSB.

Documentul a fost semnat de Valeriu Argăseală, președintele FCSB, în calitate de reprezentant legal al clubului. În baza acestui acord, suma împrumutată trebuie restituită până la data de 1 mai 2025.

„100.000 am dat donație la AUR, 500.000 – materiale pentru casele de la Pechea, 100.000 pentru containere, în total 700.000”, a spus Gigi Becali, la România TV.

Liderul AUR l-a sunat pe Gigi Becali și i-a cerut scuze

Gigi Becali a relatat că George Simion l-a contactat și i-a cerut iertare pentru atitudinea sa. Patronul FCSB a declarat că l-a iertat, însă acest lucru nu va duce și la o reconciliere politică.

„Mi-a zis, nea Gigi, iartă-mă, am greşit. Până miercuri închid telefonul şi nu mai vorbesc cu nimeni, nici pe TikTok, ca să nu fiu ispitit. Asta am vorbit cu George Simion.(..) Eu l-am iertat, dar asta nu înseamnă să ne apucăm acum să mai fim tovarăşi. Adică, eu te iert, dar eu, ca să mai merg la drum cu tine, niciodată în viaţa ta”, a declarat Gigi Becali.

Omul de afaceri susține că nu vrea să mai meargă pe același drum cu un om care a trădat. De asemenea, până în turul doi nu mai discută despre susținerea nici unui candidat.

„Eu am intrat în partid cu inima curată, am adus 4 sau 5 procente în plus, după care trădarea aţi văzut, discursul lui. E istorie, săracu. M-a trădat partidul, de fapt, pentru că partidul ăsta nu a fost creat, cum zicea Tîrziu, să fie locotenentul lui Georgescu”, a mai subliniat Gigi Becali.