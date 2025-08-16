Monden

Bătrân chinez de 75 de ani a vrut să divorțeze de soție pentru o „iubită” creată de inteligența artificială

Bătrân chinez a a ajuns pe prima pagină a ziarelor, cu o poveste incredibilă. S-a întâmplat în China, unde un pensionar de 75 de ani a vrut să își lase soția. După o viață întreagă împreună a decis să plece după o „fată” care nici măcar nu există! Ieșit la pensie se plictisea, așa că stătea pe telefon.

Bătrân pasionat de rețelele sociale

Potrivit Beijing Daily, bătrânul, pe nume Jiang, a căzut în capcana unui avatar feminin generat de inteligența artificială. Pe rețelele sociale, „tânăra” i-a atras atenția și l-a convins că are o relație adevărată. Pentru el, cu ochiul neantrenat, părea o fată frumoasă, cu care discuta zilnic. Nici nu a contat că vocea nu se potrivea perfect cu mișcările buzelor.

Zi după zi, pensionarul a devenit tot mai obsedat de mesajele primite. Atât de tare, încât momentele petrecute cu „prietena virtuală” au ajuns să fie partea cea mai importantă a zilei lui. Când soția i-a reproșat că nu se mai dezlipește de telefon, bărbatul i-a spus direct: „Vreau divorț!” – totul pentru a se dedica „iubirii digitale”.

Copiii l-au readus la realitate

Din fericire, povestea nu s-a terminat tragic. Copiii lui Jiang au intervenit și i-au explicat că „fata” era doar o iluzie creată de inteligența artificială și că nu există nicio persoană reală în spatele mesajelor, scrie Beijing Daily.

Persoanele vârstnice, în special cele singure sau cu mobilitate redusă, sunt tot mai vulnerabile la conținutul realist generat de AI. De la „experți” în costume și „prezentatori de știri” credibili până la tinere „studente” drăgălașe, aceste personaje virtuale sunt create pentru a răspunde nevoilor emoționale și pentru a încuraja consumul de produse, dar și pentru a răspândi propagandă sau a crea dependență psihologică.

Riscurile ascunse ale tehnologiei

Experții avertizează familiile să monitorizeze atent activitatea online a rudelor vârstnice. Deși inteligența artificială are beneficii evidente în multe domenii, ea poate deveni extrem de periculoasă pentru persoanele vulnerabile.

