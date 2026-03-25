Bassam Dabbas, dezvăluiri despre Loredana. Ce spune hairstylist-ul e complet neașteptat

Bassam Dabbas a făcut dezvăluiri explozive despre Loredana, la un podcast. Hairstylistul a colaborat de mai multe ori cu artista, inclusiv la show-urile importante de la Sala Palatului.

Hairstylistul a explicat cum e să lucrezi direct cu Loredana. Bassam caracterizează această colaborare ca fiind ”foarte bună”. ”Este o femeie de viață. Eu mi-am dorit dintotdeauna să lucrez cu ea, de când eram mic și am venit aici, în România.

Știam că e o artistă foarte bună și îmi îmi plăceau melodiile ei și le cântam”, a spus omul de afaceri.

Bassam a continuat caracterizarea artistei și a spus despre ea că este foarte autentică. Ba chiar că îi seamănă pe alocuri, din perspectivă profesională. ”Nu mă așteptam să fie așa, dar eu cred că universul acesta îi aducă pe cei care se aseamănă.

Ea e o nebună ca mine. Adică e foarte efervescentă. Cum este pe Instagram așa e și în viața reală, adică foarte autentică. E foarte bine să lucrezi cu ea, acum să vedem și cu alte vedete dacă o fi la fel, nu știu”, a mai explicat hairstylistul.

Ca și Lori, Bassam își dorește să rămână în memoria colectivă indiferent câți ani vor trece. ”Mie mi se pare că Loredana a intrat în istoria românească și asta îmi doresc și eu, să intru în istorie. Adică vreau să-mi las o amprentă, adică orice s-ar întâmpla cu mine, că mor, că nu știu ce, îmi doresc să rămână o amprentă a mea”, a mai spus omul de afaceri.

Loredana nu este singura vedetă din România care i-a trecut pragul și care îi apreciază talentele. Printre clientele sale se numără Bianca Drăgușanu, Andreea Tonciu, dar și Anamaria Prodan. Practic, hairstylistul are o clientelă selectă din rândul vedetelor, dar nu refuză nici oamenii de rând.