Cât costă o coafură la Bassam Dabbas. Cea mai scumpă ajunge la mii de euro

Haistylistul vedetelor, Bassam Dabbas a explicat la un podcast și cât costă cea mai scumpă coafură la el la salon. Desigur că aceasta e realizată chiar de mâna lui, iar prețul nu e de neglijat.

Haistylistul a explicat că cel mai mare preț pentru un anume tip de coafură este perceput de el. ”Coafura cea mai scumpă o fac doar eu. Ajunge la 2000 de euro și implică suflet. Lucrurile care sunt scumpe la mine sunt datorită numelui meu.

Profit de el, de mine, pentru că și eu știu că nimeni nu face ca mine. Și când știi că lucrezi foarte mult la un lucru și știi că altul nu face nu am de ce să vând ieftin”, a explicat acesta.

De altfel, acesta a povestit și ipostaze halucinante la care în care a fost implicat. ”Colegii mei și toți cei care fac astfel de coafuri nu pot face ca mine și atunci mă joc cu prețurile cum vreau eu. Eu sunt câteodată șocat pentru că vin clientele cu geanta de bani și-mi spun că nu le interesează cât costă, ele vor să aibă o coafură făcută de mine.

Nu le interesează banii. Dar asta nu înseamnă că eu iau pielea după ele. Adică nu vin eu să-ți cer ție 2000, dar eu fac coafura de o mie de lei. Eu fac ceva care să merite. Și eu mereu îmi întreb clientele: merită? Și ele îmi spun: da, tu mereu meriți cel mai mult. O clientă mi-a zis că merit 10.000 de euro”, a mai spus hairstylistul.

Bassam spune că cel mai important e să știi ce fel de coafură faci pentru o anumită conformație. ”La mine clientele pleacă cu mulțumire, le văd cu lacrimi în ochi, fericire, adică m-au zis exact așa. Coafurile mele sunt copiate peste tot, dar nimeni nu știe să pună în capul potrivit. Femeile cer anumite coafuri, dar eu te fac într-un fel, să-ți stea ție bine.

De aia când văd oamenii cofurile făcute de mine, spun ce frumoase sunt, pentru că eu știu să le încadrez”.