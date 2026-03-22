Hairstylistul vedetelor, suspectat de terorism. Bassam Dabbas dezvăluiri șocante de la începutul sale

Bassam Dabbas a explicat la un podcast faptul că la începutul carierei sale mulți l-au suspectat că e terorist. Barba sa, naționalitatea, dar și războaiele din lumea arabă îl făceau să pară suspect.

Celebrul hairstylist al vedetelor povestește că la începutul carierei lucrurile nu au fost deloc ușoare. Din contră, au fost mai complicate decât și-ar fi dorit. Întreg contextul internațional, naționalitatea lui, dar mai ales barba, dădeau foarte mult de gândit. ”Înainte bărbații nu aveau barbă. Acum mă bucur că toți au. Dar la acel moment, puțini aveau.

Vorbeau cu mine sau făceau mișto de mine că acum 20 de ani nu se purta barbă și ziceau că eu sunt terorist și am barbă și din astea. Fiind arab, acum 20 de ani, da, m-am lovit de discriminare. Era un război în desfășurare, când era cu Libanul și da”, a povestit Bassam.

Lumea în care se învârtea hairstylistul nu era tocmai primitoare. Mai ales că el nu știa limba română. Drept urmare s-a văzut nevoit să o învețe. ”Eu nu înțelegeam ce zic, dar mi-am dat că nu e ok.

Și atunci am început să învăț limba. Am învățat limba română într-un an, doar din ambiție că vreau să înțeleg ce bârfesc oamenii din comerț despre mine. A fost foarte greu atunci, dar am trecut”, a mai spus el.

Hairstylistul a povestit că în copilărie a trăit în sărăcie lucie. De multe ori părinții lui nu aveau ce pune pe masă și era extrem de complicat să obțină chiar și ceva de mâncare. Iar momentul în care cineva se îmbolnăvea era unul și mai complicat.

Din acest motiv, tatăl său a decis primul să vină în România, iar mai apoi și-a adus toată familia. Acum hairstylistul are tot ce își poate dori și este foarte apreciat de vedetele din România.