Andreea Tonciu, pusă la punct de un hairstylist celebru. „Mă căpiază. M-a terorizat”

Una dintre vedetele care a dorit în repetate rânduri să aibă hainele lui Bassam Dabbas a fost Andreea Tonciu, care a ajuns să-l terorizeze pe hairstylist cu propunerile ei repetate. Într-un interviu, Bassam a spus că ținutele sale sunt făcute exclusiv pentru el și că multe vedete îi cer să le ajute și să le fie stilist. Însă totul ține de timp, deoarece el este extrem de ocupat.

Andreea Tonciu îi cere hainele lui Bassam Dabbas

Deși Andreea Tonciu se poate supăra fiindcă este refuzată, hairstylistul susține că nu îi pasă și că lucrurile personale nu se cer.

„Andreea Tonciu mă căpiază. Ea când a fost la emisiune, la modă și astea… deci m-a terorizat, voia să se îmbrace de la mine sau voia să o ajut cu ținutele. Toată lumea are impresia că eu am stilist sau că mă îmbracă cineva. Nu. Mă îmbrac eu singur, iar multă lume îmi cere să-i îmbrac eu, dar nu am timp. Eu știu să mă îmbrac doar pe mine, nu pe multă lume”, a spus Bassam.

Întrebat dacă Tonciu nu se supără pe el, acesta a spus: „Nu se supără, pentru că cine se supără nu-mi pasă. Păi cum aș veni eu să-ți spun ție „Mă lași să dorm la tine în dormitor cu persoana pe care o ai tu lângă tine?”. Nu e OK. Astea sunt niște lucruri personale, ale mele, și nu mi se pare OK să vină cineva să le ceară. Nici nu ai drepturi să te superi”.

Bassam și-a făcut operație de liposucție

În interviul acordat, celebrul hairstylist a vorbit și despre operația de liposucție prin care a trecut recent, mărturisind că a avut unele temeri la început.

„Îmi era foarte frică pentru că aveam multe evenimente și nu puteam să mă duc la ele pentru că nu puteam să merg cocoșat. Pe mine m-a speriat operația pentru că n-am avut anestezie niciodată, n-am stat în spital niciodată”, a spus acesta pentru Cancan.