O vedetă din România a plecat de la coafor fără să plătească. Pagubă de mii de lei

Bassam Dabbas a povestit la un podcast că o vedetă din România a plecat de la el de la salon fără să plătească extensiile. Confruntată cu situația, aceasta s-a considerat îndreptățită să nu achite serviciile salonului.

Celebrul hairstylist al vedetelor a explicat că i s-a întâmplat ca o cunoștință, o femeie celebră în România, să plece de la salon fără să plăteacsă serviciile. ”A fost o vedetă foarte cunoscută. A fost o femeie de succes, apoi a intrat în lumea scandalurilor și a mahalalei și a scăzut foarte mult.

Noi am avut o discuție, și a spus că ea nu plătește că ea este ea. Adică a fugit cu extensiile. Eu pot să-ți ofer ție un serviciu gratuit, dar extensiile care costă o grămadă de bani nu ți le pot oferi ție gratuit că tu nu-mi plătești mie chirie, angajații, taxe, tu nu plătești cot la cot cu mine”, a declarat Bassam.

Ulterior hairstylistul chiar i-a scris acesteia cerându-i banii. ”Măcar îți ofer un serviciu gratuit montatul și spălatul, dar extensiile nu sunt gratuite. Extensiile au și intrări și ieșiri.

Ea știa lucrurile astea. Mai fusese și a plătit. Dar acum probabil a văzut salonul plin și probabil a zis că pleacă și nu plătește. Și i-am scris, mi-era rușine de rușinea ei. Mi-a transferat banii în cele din urmă”, a povestit Bassam.

Cea care ar fi plecat cu extensiile făăr să plătească ar fi nimeni alta decât Loredana Chivu. Cei doi ar fi avut o relație de prietenie, dar în cele din urmă se pare că tânăra a cam depășit limitele.

Iar acest aspect nu a fost iertat de Bassam. Acum modelul e plecat în Asia Express alături de Ana Maria Mocanu, buna sa prietenă.