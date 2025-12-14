Băsescu: Dacă magistratul vrea să fie independent, el este independent. Nu are cine ce-i face

Fostul președinte Traian Băsescu a declarat că speră ca dialogul pe care actualul șef al statului, Nicușor Dan, îl va avea cu magistrații să fie unul util, însă a avertizat că problemele din Justiție sunt grave și nu pot fi rezolvate fără modificări legislative clare.

Traian Băsescu a susținut că este necesară stabilirea unor limite clare privind implicarea SRI în Justiție și a afirmat că situația actuală este una extrem de gravă. „Poate președintele o va face mai inteligent decât mine, să stabilească o limită până la care se va implica SRI. SRI are și acum protocoale cu toate instituțiile statului. Ca un dezastru arată lucrurile acum.

M-am uitat la analiza fostului procuror general Augustin Lazăr, care fixează foarte corect momentul în care a început din nou degradarea Justiției. Asta înseamnă că trebuie modificate niște legi modificate în 2022. Dacă eu înțeleg bine, este vorba de rezolvarea câtorva chestiuni. Prima este legată de repartizarea aleatorie, a doua – permanentizarea completului de judecată. Deci trebuie niște adăugiri la legislație”, a declarat Traian Băsescu la Digi 24.

Fostul șef al statului a afirmat că protestele din ultimele zile seamănă cu cele din perioada Ordonanței 13 și că sunt dominate de tineri.

„În ceea ce privește ce vedem în stradă, cred că e aceeași categorie de oameni care au ieșit la celebra OUG 13. Dacă mă uit atent, sunt tineri, sunt mulți studenți, nu au aspectul celor din multinaționale. Faptul că în țară s-au organizat ne arată că Justiția este o prioritate, mai ales pentru generația tânără, iar cei în drept trebuie să facă ce trebuie. Inspecția Judiciară are obligația să dea răspunsuri la cazurile sesizate de Recorder și nu numai”, a spus Băsescu.

Traian Băsescu a afirmat că speră ca dialogul dintre președinte și magistrați să producă rezultate concrete și a făcut referire directă la ministrul Justiției.

„Vreau să cred că acest dialog pe care îl va avea președintele cu judecătorii va fi util și vreau să cred că acea comisie care se constituie la Guvern va lucra eficient și poate și domnul Predoiu va fi trimis într-o vacanță. La fel cum poate să se facă cu doamna ministru de la Mediu, așa cum s-a făcut cu ministrul Apărării”, a declarat fostul președinte.

Traian Băsescu a avut un discurs dur privind independența magistraților, afirmând că aceasta ține exclusiv de voința lor.

„Magistrații sunt independenți atât cât vor ei. Când acceptă să fie slugi, rămân slugi. Dacă magistratul vrea să fie independent, el este independent. Nu are cine ce-i face. Cei care s-au lăsat intimidați și au acceptat schimbări de complet până se merge la prescripție, ei singuri și-au pierdut independența, nu le-a luat-o nimeni cu forța”, a afirmat Băsescu.

Fostul președinte a criticat dur legislația în vigoare și a susținut că este nevoie de un gest de responsabilitate la vârful Înaltei Curți de Casație și Justiție.

„Nu o cunosc pe doamna președintă a ICCJ, dar dată fiind atmosfera creată și presiunea pentru a i se da o nouă șansă ICCJ, cred că ar trebui să facă un pas, așa cum fac oamenii politici. Cred că ar fi o soluție să se stingă tensiunea din societate. Cine își face iluzii că vine Crăciunul și Anul Nou și se uită, asta nu se va uita, pentru că e o categorie de oameni care nu uită”, a mai spus Traian Băsescu. În final, fostul șef al statului a susținut că ministrul Justiției a contribuit la izolarea sistemului judiciar față de celelalte instituții ale statului.