Bărbatul care l-a prins pe hoțul de bijuterii din Timișoara e consilier local USR







Inițial, Poliția din Timiș anunțase că individul a fost prins de angajații bijuteriei din care bărbatul furase 650 grame de bijuterii din aur, în valoare de peste 300.000 lei. Hoțul, atunci când a fost prins, era înarmat cu o foarfecă.

Consilierul USR, cursă pe străzile din Timișoara în urmărirea hoțului care avea asupra sa o pradă de 300.000 lei

Filmările făcute în Piața Libertății din Timișoara arată că individul a fost prins de un ales local. Acesta este consilier local al Uniunii Salvați România și se numește Ovidiu Merean.

Ovidiu Merean mergea spre locul de muncă în urmă cu două zile. Când a auzit două femei strigând după ajutorul. Erau angajatele bijuteriei unde hoțul intrase pe post de client, în plină zi. Părea interesat de bijuterii. A cerut angajatei să-i arate mai multe piese de aur, le-a întors pe o parte și pe alta, apoi a luat bijuteriile și a fugit din magazin. A început o cursă nebună pe străzi.

Hoțul, curse prin piețele din Timișoara, înainte de a se preda

Când a auzit strigătele de ajutor, consilierul Ovidiu Merean nu a stat prea mult pe gânduri. A urmat o cursă de urmărire a individului. Ovidiu Merean l-a ajuns din urmă. L-a imobilizat și i-a luat o foarfecă din mână. Hoțul a reușit să fugă din nou. A fost prins, a doua oară, în Piața Sf. Gheorghe. Acolo s-a predat și a fost condus înapoi la bijuterie. Poliția nu ajunsese la fața locului. Ovidiu Merean s-a dus să caute un echipaj.

„Am făcut ceea ce cred că ar fi făcut oricine în locul meu. Am văzut că are o foarfecă, i-am luat-o și am aruncat-o. Nu am vrut să-l las să fugă”, a declarat Ovidiu Merean pentru buletindetimișoara. Hoțul a fost depus de polițiști în arestul Inspectoratului Județean de Poliție Bihor.