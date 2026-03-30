Avertismentul ignorat de Harry: Ce i-ar fi spus Regina Elisabeta înainte de nunta cu Meghan

Noi informații susțin că Regina Elisabeta a II-a i-ar fi recomandat Prințului Harry să amâne căsătoria cu Meghan Markle, în timp ce comentariile dintr-o emisiune TV și o biografie aduc în discuție alte presupuse avertismente și reacții din familia regală.

Potrivit unor informații apărute recent, Regina Elisabeta a II-a ar fi avut îngrijorări legate de rapiditatea cu care evolua relația dintre Prințul Harry și Meghan Markle.

Jurnalistul și autorul Hugo Vickers, într-o nouă biografie intitulată Regina Elisabeta a II-a: O istorie personală, susține că suverana ar fi transmis un sfat direct nepotului său. Conform relatării, Regina ar fi recomandat o perioadă de așteptare înaintea căsătoriei.

Totodată, se afirmă că nunta a avut loc la aproximativ șase luni după logodnă, după ce sfatul nu ar fi fost urmat.

Subiectul a fost abordat și într-o emisiune la GB News, unde gazda Alex Armstrong a citit informațiile din materialul biografic și a comentat desfășurarea evenimentelor.

„În timp ce viitoarea Ducesă de Sussex a fost inițial primită în cercul regal după începutul relației cu Prințul Harry, bunica acestuia ar fi exprimat rezerve”, a declarat el.

În cadrul discuției, invitatul Diane Spencer a reacționat la informațiile prezentate, spunând: „Trebuie să-ți asculți bunica! Trebuie să-ți asculți bunica atunci când vine vorba de astfel de lucruri!”

Ulterior, aceasta a făcut referire și la alte materiale din presă, spunând: „Ei bine, ce crezi? Apar rapoarte, inclusiv unul în Variety, despre comportamentul lui Meghan.”

Tot în intervenția sa, Diane Spencer a comentat modul în care interacționează cei doi în aparițiile publice: „Ea îl corectează literalmente în timp ce vorbește; el spune ceva, iar ea îl corectează, reformulează ce spune și apoi îl bate ușor pe braț. Este un comportament extrem de controlator. Dacă genurile ar fi inversate și un bărbat ar face asta unei femei, ar exista indignare.”

De asemenea, aceasta a mai susținut: „Harry încearcă să folosească nepoții Regelui ca monedă de negociere”

De asemenea, în spațiul public au fost reluate informații din biografia Găsirea libertății, scrisă de Carolyn Durand și Omid Scobie.

Potrivit acesteia, Prințul William ar fi exprimat îngrijorări legate de ritmul relației dintre fratele său și Meghan Markle, relatează express.co.uk.

Se menționează că William i-ar fi transmis lui Harry următorul mesaj: „Nu trebuie să te grăbești. Ia-ți tot timpul de care ai nevoie ca să o cunoști pe această fată.”

Rămâne să ne întrebăm: Oare cum ar fi fost istoria dacă Harry ar fi ascultat de sfatul bunicii sale.