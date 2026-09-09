Comisia Europeană a transmis un răspuns oficial cu privire la proiectele de infrastructură rutieră A7 și A8, evidențiind importanța strategică a acestor autostrăzi pentru întreaga Uniune Europeană. În urma unei solicitări adresate de Asociația HaiCăSePoate, reprezentanții de la Bruxelles au subliniat că dezvoltarea rețelei de transport din estul României reprezintă o chestiune de securitate națională și europeană. Proiectele rămân astfel o prioritate majoră pe agenda europeană de dezvoltare.

Anunțul privind răspunsul primit de la Bruxelles a fost făcut public de către reprezentanții asociației pe pagina de Facebook.

„A7 și A8 au ajuns oficial pe masa Comisiei Europene, iar răspunsul primit confirmă ceea ce susținem de ani de zile: conectarea Estului României este o problemă de securitate, coeziune și interes european. Asociația HaiCăSePoate a primit răspunsul final în cadrul Petiției nr. 1834/2025, prin care am cerut ca autostrăzile A7 și A8, împreună cu infrastructura feroviară modernă din Moldova, să fie tratate ca obiective strategice europene”, scrie în mesajul publicat pe rețeaua de socializare.

Reprezentanții organizației au precizat că instituția europeană recunoaște „în mod expres că Estul României necesită o atenție specifică, fiind una dintre regiunile afectate în mod direct de contextul de securitate generat de războiul din Ucraina”.

Un aspect esențial evidențiat în răspunsul primit este disponibilitatea mai multor instrumente financiare europene care pot fi accesate pentru realizarea acestor investiții. Comisia Europeană confirmă posibilitatea susținerii proiectelor prin mecanismul Connecting Europe Facility, fondurile regionale, fondurile de coeziune și instrumentul SAFE. În plus, alte proiecte complementare pot primi finanțare dacă respectă criteriile stabilite în Strategia privind Mobilitatea Militară.

Cu toate acestea, reprezentanții europeni au amintit că implementarea efectivă și prioritizarea acestor lucrări rămân atribuții exclusive ale statului român.

Confirmarea primită de la Bruxelles schimbă statutul proiectului A8 pe plan național și internațional, oferindu-i un plus de legitimitate și urgență.

„Pentru Autostrada A8, aceasta este o confirmare importantă. A8 nu mai poate fi tratată doar ca o promisiune internă sau ca o revendicare regională. Legătura Moldovei cu vestul țării, cu Republica Moldova și, mai departe, cu Ucraina, are o dimensiune europeană clară”, a explicat Ciprian Mitoșeriu, președintele Asociației HaiCăSePoate.

Importanța demersului constă în faptul că infrastructura din regiunea Moldovei a fost inclusă oficial pe agenda decizională a Uniunii Europene.

Deși procedura legată de petiție s-a încheiat, reprezentanții civici consideră că scopul principal a fost îndeplinit prin obținerea unei poziții clare din partea Comisiei Europene.

„Petiția noastră a fost închisă procedural, însă obiectivul principal al demersului a fost atins: problema infrastructurii Moldovei a intrat oficial pe circuitul instituțional european și a primit un răspuns explicit al Comisiei Europene. Nu este victoria finală, A8 nu este încă terminată, iar până atunci nu există motive pentru triumfalism. Dar este, fără îndoială, o victorie de etapă. De acum înainte, nimeni nu mai poate spune că A8 este doar problema Moldovei. Este o problemă de conectivitate europeană, o problemă de securitate și o responsabilitate pe care autoritățile române nu o mai pot evita”, mai scrie în mesajul publicat pe FB.

Autostrada Moldovei A7 are o lungime prevăzută de 453 de kilometri, pornind din județul Prahova, de lângă Ploiești, și ajungând până la Siret, la granița cu Ucraina. În prezent, mai bine de jumătate din traseul acestei autostrăzi este deja deschis circulației sau se află în etape avansate de construcție.

Autostrada Unirii A8 este proiectată pe o lungime totală de aproximativ 305 kilometri, făcând legătura între Târgu Mureș și Ungheni, la frontiera cu Republica Moldova. Peste 90% din traseul A8 beneficiază în prezent de contracte semnate pentru proiectare sau execuție.