Articolul publicat de site-ul Krone, care expune situația românilor blocați la granița cu Ungaria, a a stârnit tensiuni în mediul online. Austriecii au lansat jigniri la adresa românilor, conaționali au încercat să combată cele spuse, apărându-se cu argumente.

„Paul560: Ce fac oricum cetățenii români și bulgari aici? Mama a spus mereu: stai acasă și mănâncă corect. Poate măsurile au sens până la urmă, iar oamenii înțeleg în sfârșit! Cu excepția vacanțelor, nimeni nu are ce căuta în alt stat.

Jennyhkt: Întrebare foarte bună… și atât de mulți șoferi cu mașini mari, care, cu siguranță nu-și plătesc taxele.

Aufgedeckt2019: Ei sunt cei care blochează de obicei circulația doar pentru că trebuie să-și facă 100 de „live-uri” din mașină împreună cu familia.

Nicu777: Paul despre ce vorbești? Vor să plece acasă! Vin din Anglia, Franța, Belgia, Olanda, Suedia! Trafic de tranzit! De asemenea, eu sunt din România și sunt mândru de asta! Dar rămân aici… pentru că mă simt acasă în Austria! Lucrez și plătesc impozit aici, nu acolo!

wintersun: Vă rog să nu-i mai lăsați să intre în țară, există o mulțime de cerșetori care țin cărucioarele în fața supermarket-urilor și apoi îi sperie pe toți. În urmă cu doar două săptămâni, cineva s-a plâns că are patru copii în România și nu are ce mânca. Dacă am vrut să-i dau 50 cenți, mi-a smuls din mână 2 euro. Apoi am luat din nou cei 50 cenți și i-am donat nepotului meu pentru pușculița lui.

United: Acum, cerșetorii pleacă în concediu acasă pentru că nu mai este nimic de obținut.

Diamondrobert: Adevărat!

Nicu777: Toți românii sunt cerșetori? Despre ce vorbești?

em-h: Toți românii? Ca și cei din Franța sau Danemarca?

Ralfi1: Românii și bulgarii ar trebui să rămână în țările lor de origine.

Nicu777: Vă rog să-mi spuneți câte limbi vorbiți fluent și corect? Eu persoanl vorbesc fluent patru limbi! Am studiat mai mult de 17 ani și nu-mi vine să cred – eu sunt din România, iar germana este a treia limbă străină! Wow!”, este doar o parte din dialogul format între internauții austrieci și români, apărut ieri în publicația austriacă Krone.at, la secțiunea de comentarii, scrie stiridiaspora.

Te-ar putea interesa și: