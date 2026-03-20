Aurul și argintul se prăbușesc pe piețele globale

Piețele metalelor prețioase au intrat joi într-o fază de corecție severă, aurul și argintul înregistrând scăderi abrupte, pe fondul unei combinații de factori geopolitici, monetari și de lichiditate, într-un context global marcat de aversiune față de risc, potrivit CNBC.

Mișcarea de vânzare a fost una amplă și rapidă: aurul a pierdut aproximativ 5% într-o singură sesiune, în timp ce argintul a coborât chiar mai accentuat, cu circa 10%. Presiunea s-a resimțit atât pe piața spot, cât și pe contractele futures, semn că ieșirile de capital au fost generalizate și nu limitate la un singur segment al pieței.

În cazul aurului, prețul spot a coborât sub nivelul de 4.600 de dolari pe uncie, iar contractele futures au consemnat un recul de aproape 6%. Argintul a suferit o corecție și mai agresivă: cotația spot a scăzut cu peste 6%, până la 70,22 dolari pe uncie, în timp ce contractele futures au pierdut peste 9% într-o singură zi de tranzacționare.

Valul de vânzări nu s-a limitat la materiile prime în sine. Efectele s-au propagat rapid către fondurile tranzacționate la bursă și către sectorul minier, unde investitorii au redus expunerea pe active considerate anterior „refugiu” sau proxy pentru metalele prețioase.

Înainte de deschiderea pieței, ETF-ul ProShares Ultra Silver a înregistrat un declin de aproximativ 20%, una dintre cele mai puternice scăderi din segmentul său. În același timp, iShares Silver Trust a coborât cu aproape 10%, iar Aberdeen Physical Silver Shares a pierdut în jur de 9,9%.

Presiunea a continuat și în zona companiilor miniere, unde scăderile au fost generalizate. Teck Resources a consemnat un minus de 8,9%, First Majestic Silver a scăzut cu 10%, iar Coeur Mining a pierdut aproape 9,9% din capitalizare. Aceste evoluții indică o retragere simultană a investitorilor atât din activele fizice, cât și din expunerea indirectă pe metale prețioase.

Tendința negativă a fost vizibilă și pe piețele europene. Indicele Stoxx Europe Basic Resources a coborât cu aproximativ 6%, reflectând presiunea generalizată asupra companiilor din sectorul materiilor prime. În acest context, Fresnillo, unul dintre cei mai importanți producători de argint la nivel global, a pierdut 9,3%, în timp ce Antofagasta a înregistrat un declin de 8,2%.

Această corecție amplă vine într-un climat mai larg de prudență pe piețele financiare internaționale, unde investitorii au început să reducă expunerea inclusiv pe acțiuni și obligațiuni guvernamentale. Mișcarea sugerează o repoziționare generală a portofoliilor, determinată de creșterea incertitudinii.

Unul dintre factorii centrali ai tensiunilor actuale îl reprezintă escaladarea conflictului dintre Statele Unite și Iran, care se află deja în a treia săptămână. Situația geopolitică a alimentat temeri privind posibile perturbări majore în zona energetică globală.

În special atacurile asupra infrastructurii energetice din Iran și Qatar au contribuit la creșterea prețurilor la petrol și gaze, amplificând presiunile inflaționiste la nivel internațional.

În acest context, marile bănci centrale urmăresc cu atenție evoluțiile. Rezerva Federală a Statelor Unite a decis menținerea dobânzilor la același nivel, semnalând însă că incertitudinile generate de conflictul geopolitic rămân ridicate.

De asemenea, Banca Japoniei și Banca Națională a Elveției au transmis mesaje similare, subliniind că riscurile sunt în creștere și că evoluțiile externe ar putea influența politicile monetare în perioada următoare.

Pe termen mai lung, volatilitatea actuală contrastează puternic cu performanța excepțională a metalelor prețioase din 2025. Aurul a înregistrat anul trecut o creștere de aproximativ 66%, în timp ce argintul a avansat spectaculos cu circa 135%. Această apreciere accelerată a contribuit însă la acumularea unor poziții speculative semnificative, ceea ce a amplificat sensibilitatea pieței la corecții.

În 2026, însă, dinamica s-a schimbat vizibil. Argintul, în special, a devenit mult mai volatil, după ce la finalul lunii ianuarie a consemnat cea mai mare scădere zilnică din ultimele decenii. Evoluția sugerează o piață mult mai instabilă, în care mișcările bruște în ambele sensuri au devenit mai frecvente.

Analiștii pun actualul val de vânzări pe seama nevoii investitorilor de a-și asigura lichiditate într-un context de turbulențe generalizate. Pe măsură ce volatilitatea crește pe mai multe clase de active, portofoliile sunt ajustate rapid, iar activele considerate „profitabile” în perioade de creștere sunt lichidate pentru acoperirea altor pierderi sau riscuri.

Un alt element important care apasă pe prețurile metalelor este aprecierea dolarului american. Un dolar mai puternic face ca aurul și argintul să fie mai scumpe pentru investitorii care tranzacționează în alte monede, ceea ce reduce cererea globală și accentuează presiunea descendentă asupra cotațiilor.