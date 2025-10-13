Aur pentru România la Napoli! Ștefan Popa, campion în circuitul european

Ștefan Popa a cucerit aurul la Circuitul European pentru cadeți, desfășurat în Italia, la Napoli. Ștefan a fost cel mai bun din competiția masculin, spadă, individual. Nici tinerele noastre fete n-au lăsat garda jos și au obținut o medalie de argint și locuri onorabile în clasament.

Șase spadasini români s-au înscris pe listele de start. Federația Română de Scrimă are cu ce să se mândrească. Vin din urmă sportivi talentați care își demonstrează deja performanța.

Pe tablou, Ștefan Popa s-a calificat în turul secund, unde a dispus cu 15-7 de Antonio Di Domenico (Italia). În optimi sportivul nostru l-a învins cu 15-6 pe italianul Tommaso Cuttica, pentru ca în sferturi sîăîl elimine pe britanicul Alex Nicholas, cu 15-8.

În semifinală, Ștefan a trecut mai departe după abandonul adversarului său, italianul Andrea Bossalini, iar în finală s-a impus cu 15-10 în fața italianului Valentino Monaco, obținând astfel, total meritat, medalia de aur a competiției masculine individuale din Circuitul european.

A fost o explozie de bucurie în echipele de sportivi români, iar Petrică Ungureanu de la UNEFS, antrenorul lui Ștefan Popa a trait momentul victoriei la fel cu elevul său.

Din păcate, Mihai Popa, fratele lui Ștefan, și Francesco Uberti nu au trecut de faza grupelor.

Spadasinii români au făcut față cu brio adversarilor

Horia Mladin a trecut cu victorie de primul tur (15-12 cu italianul Enrico Di Vaio), pierzând în turul al doilea (13-15 cu un alt italian, Lorenzo Cafarotti).

Andrei Lazăr a mers direct în turul doi, oprindu-se aici după ce a fost înfrânt de Simone Bellagamba (Italia), cu 15-7.

Mihai Slave l-a învins în turul întâi pe Mayadanava Samarathunga (Sri Lanka), cu 15-8, și a pierdut apoi la Lorenzo Balelli (Italia), cu 10-15.

În ierarhia finală, Andrei Lazăr s-a clasat pe locul 41, Mihai Slave pe 54, Horia Mladin pe 60, Francesco Uberti pe 100, iar Mihai Popa pe 112.

Este un clasament meritoriu pentru o competiție de mare anvergură cum a fost cea de la Napoli.

Argint pentru Johanna Kurtinecz. Românca ratat aurul la un punct

Și la Feminin, spadă, individual, sportivele din România au obținut rezultate meritorii.

Șase spadasine tricolore au luat startul sâmbătă în concursul individual feminin de la Napoli, iar două dintre ele s-au oprit după faza grupelor: Thea Bârliga și Ilinca Marinescu.

Pe tablou, Johanna Kurtinecz s-a calificat direct în turul al doilea, unde a dispus cu 15-11 de Flora Cenname (Italia). În 16-imi Johanna a trecut cu 15-11 de Isabella D’Abbraccio (Italia), iar în optimi a învins cu 15-10 o altă reprezentantă a țării gazdă, Clara De Donno.

În sferturi, cu italianca Flavia Verri, Johanna s-a impus cu 15-13, iar în semifinale a urmat un 15-11 cu o altă italiancă, Elisabetta Rinaldi.

Finala i-a adus tot o adversară din Italia, Francesca Aina, care a câștigat greu, cu 12-11, iar Johanna Kurtinecz a cucerit medalia de argint a competiției napoletane.

Fetele s-au clasat pe locul 4 la echipe

Cadeta Jazmin Ilyes a mers în turul doi și a învins-o pe italianca Viriginia Martini, cu 15-7. A urmat meciul din 16-imi câștigat în fața italiencei Carlotta Pasqua, scor 15-8, apoi victoria din optimi cu Ilaria Zambrini (Italia), scor 15-9. Drumul Jazminei s-a oprit în sferturi, după 7-15 cu italianca Sofia Quirini.

Calificată direct în turul secund, Julia Kurtinecz a cedat cu 9-15 în fața Dilettei Freguglia, din Italia.

Fruzsina Tankoczi a pierdut în primul tur, la italianca Eleonora Brignoli, cu 4-15.

În clasamentul final, Jazmin Ilyes a fost a opta, Julia Kurtinecz a terminat pe 41, iar Fruzsina Tankoczi pe 81. Thea Bârliga a fost a 88-a, în timp ce Ilinca Marinescu a terminat pe 94.

Este de specificat că spadasinele s-au clasat pe locul 4 la echipe, iar echipa de băieți pe locul 7.