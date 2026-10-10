Politica

AUR cere suspendarea lui Nicușor Dan. Petrișor Peiu explică acuzațiile aduse președintelui

AUR cere suspendarea lui Nicușor Dan. Petrișor Peiu explică acuzațiile aduse președinteluiNicușor Dan. Sursă foto: Facebook
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Din cuprinsul articolului

Senatorul AUR Petrișor Peiu a explicat, într-un interviu difuzat sâmbătă, 10 octombrie 2026, de ce partidul susține suspendarea din funcție a președintelui Nicușor Dan.

Reprezentantul formațiunii invocă rolul șefului statului în gestionarea crizei politice și susține că acesta ar fi depășit limitele constituționale ale mandatului prin poziția adoptată în privința formării guvernului.

Potrivit lui Peiu, una dintre principalele nemulțumiri ale AUR vizează condiționarea acordării mandatului de prim-ministru de neparticiparea unui anumit partid la guvernare.

Senatorul consideră că președintele nu poate interveni în formarea majorităților parlamentare, atribuție care revine partidelor și Parlamentului. Aceste afirmații reprezintă poziția politică a AUR și nu constituie, prin ele însele, o constatare juridică privind încălcarea Constituției.

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De ce susține AUR suspendarea președintelui

Petrișor Peiu a prezentat două motive principale pentru care formațiunea sa consideră necesară suspendarea lui Nicușor Dan.

Primul este legat de modul în care președintele gestionează criza politică. Senatorul AUR afirmă că șeful statului contribuie la blocarea negocierilor prin condițiile și limitele pe care le-ar impune în procesul de formare a unei majorități guvernamentale.

Al doilea motiv invocat privește declarațiile atribuite președintelui despre AUR. Peiu susține că Nicușor Dan ar fi prezentat informații neadevărate despre partid fără să discute în prealabil cu reprezentanții acestuia.

„Se dovedește principalul factor de blocaj în rezolvarea acestei crize”, a afirmat senatorul, referindu-se la președinte, în interviul difuzat de Digi24.

Peiu a recunoscut însă că răspândirea unor informații pe care partidul le consideră neadevărate nu reprezintă, în sine, o încălcare a Constituției. În argumentația sa, problema constituțională ar fi legată de condițiile impuse pentru desemnarea viitorului premier.

Ce reproșează senatorul AUR în privința desemnării premierului

În opinia lui Petrișor Peiu, președintele nu ar trebui să condiționeze desemnarea prim-ministrului de excluderea unui partid din viitoarea guvernare.

Petrișor Peiu

Petrișor Peiu. Sursă foto: captură video

Senatorul susține că partidele politice trebuie să negocieze și să formeze o majoritate parlamentară, după care să informeze șeful statului asupra rezultatului discuțiilor. În această interpretare, rolul președintelui ar trebui să fie acela de a desemna persoana propusă în condițiile prevăzute de Constituție.

Peiu a descris această abordare folosind expresia „un notar sârguincios”, pentru a ilustra rolul pe care, în viziunea sa, ar trebui să îl aibă președintele în această etapă.

Senatorul a criticat și poziția PSD, despre care afirmă că ar fi ajuns să susțină o abordare diferită de cea prezentată anterior în privința formării majorității și a desemnării premierului.

Ce prevede cadrul constituțional

Disputa ridică problema raportului dintre atribuțiile președintelui României și rolul Parlamentului în formarea Guvernului.

Potrivit articolului 103 din Constituția României, președintele desemnează un candidat pentru funcția de prim-ministru după consultarea partidului care deține majoritatea absolută în Parlament sau, dacă o asemenea majoritate nu există, a partidelor reprezentate în Parlament. Candidatul desemnat trebuie să solicite votul de încredere al Parlamentului asupra programului și a întregii liste a Guvernului.

Prin urmare, procedura constituțională implică atât consultări conduse de președinte, cât și un vot parlamentar pentru învestirea Guvernului. Afirmația lui Peiu potrivit căreia condiționarea desemnării premierului de neparticiparea unui partid la guvernare ar încălca legea fundamentală trebuie analizată în raport cu aceste prevederi și cu situația politică concretă.

Pentru suspendarea președintelui există, de asemenea, o procedură constituțională distinctă. Articolul 95 prevede că, în cazul săvârșirii unor fapte grave prin care președintele încalcă prevederile Constituției, acesta poate fi suspendat din funcție de Camera Deputaților și Senat, în ședință comună, după consultarea Curții Constituționale. Suspendarea necesită votul majorității deputaților și senatorilor, iar ulterior se organizează un referendum pentru demiterea președintelui.

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