Audierile continuă în dosarul apei contaminate din Breaza. Ancheta vizează trei infracțiuni

Procurorii prahoveni continuă joi audierile în dosarul apei contaminate din Breaza. Reprezentanți ai Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploiești au precizat pentru news.ro că ancheta privește fapte precum infectarea apei, abuz sau neglijență în serviciu, dar și omisiunea de a sesiza situația.

În acest context, joi este audiat ca martor un fost director al companiei furnizoare de apă din Breaza. Investigația urmărește să stabilească responsabilitățile pentru modul în care populația a primit apă contaminată drept potabilă.

Joi, la sediul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti, este audiat ca martor Adrian Semcu, fost director al companiei Hidro Prahova, societatea care asigura furnizarea apei în oraşul Breaza.

Hidro Prahova are ca acţionar majoritar Consiliul Judeţean Prahova, iar numele său apare în ancheta deschisă după scandalul apei contaminate furnizate populaţiei drept potabilă.

Fostul şef al ANPC, Cristian Popescu Piedone, s-a prezentat miercuri în faţa procurorilor ploieşteni, fiind audiat în legătură cu dosarul apei contaminate de la Breaza. El a iniţiat verificări în oraş după ce problema a devenit publică şi a stârnit îngrijorare în rândul localnicilor.

Reprezentanţi ai Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti au transmis, pentru sursa citată, că investigaţia penală deschisă în cazul apei contaminate distribuite ca fiind potabilă locuitorilor din Breaza are ca obiect infracţiuni de infectare a apei, abuz sau neglijenţă în serviciu, dar şi omisiunea sesizării incidentului. Cercetările urmăresc modul în care instituţiile responsabile au gestionat această situaţie.

În privinţa ultimei acuzaţii, dosarul are în vedere faptul că autorităţile nu au informat imediat publicul că apa nu era potrivită pentru consum. Deşi oamenii au reclamat încă din luna aprilie că apa furnizată era tulbure şi avea un miros neplăcut, avertizarea oficială a întârziat să apară, ceea ce ridică suspiciuni cu privire la transparenţa şi promptitudinea reacţiei instituţionale.

Problemele au fost semnalate pe 26 aprilie, când oamenii au reclamat că apa livrată ca potabilă era tulbure, avea un miros neplăcut şi nu putea fi consumată. Rezultatele analizelor de laborator au confirmat suspiciunile, evidenţiind prezenţa bacteriei Clostridium perfringens, un agent patogen care poate cauza afecţiuni digestive serioase.

Ca urmare, Direcţia de Sănătate Publică (DSP) Prahova a sancţionat operatorul Hidro Prahova cu trei amenzi contravenţionale însumând 70.000 de lei. Totodată, compania a fost obligată să adopte de urgenţă măsuri pentru furnizarea de apă potabilă locuitorilor din Breaza şi pentru remedierea problemelor identificate.