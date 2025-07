Justitie Au omorât în bătaie un tânăr de 29 de ani. Criminalii, asalt sub acoperirea cagulelor







Crimă cu detalii șocante. Un tânăr de 29 ani, din Mierlău, Bihor a fost ucis în bătaie de un tânăr în vârstă de 23 ani, care a descins în casa părintească împreună cu alți amici. Ca să strice petrecerea cu băutură a tatălui său. În acest dosar, trei bărbați au fost condamnați de Tribunalul Bihor pentru omor. Un altul a fost acuzat de complicitate la crimă.Au aani grei de închisoare de ispășit.

Au oprit curentul și au intrat peste petrecăreți cu cagule pe cap

În noiembrie 2020, Adrian Bila i-a sunat pe Raul Alexandru Gliguța, și pe George Seutiuț să meargă în casa tatălui său, acolo unde știa că tatăl său consuma alcool alături de alți bărbați. Voia să-i scoată din casa tatalui său pe tovarășii acestuia de pahar. S-au pregătit în mod special pentru această operațiune.

Cu cagulă pe cap și mănuși pe mâini, Bila ar fi oprit curentul în casă, și împreună cu ceilalți doi bărbați au năvălit peste tatăl său și peste bărbații cu care acesta petrecea. Procurorii au susținut că Bila și Gliguța i-ar fi lovit violent pe toți bărbații aflați în incintă Unul dintre ei a suferit răni grave. Un traumatism toraco-abdominal cu fracturi costale şi rupturi de splină. Ulterior a murit.

Fratele agresorului a filmat bătaia. Filmul, cerut americanilor de la Criminalitate Cibernetică

Potrivit anchetatorilor, orădeanul Seutiuț nu l-ar fi atins pe bărbatul grav rănit. El a fost inculpat pentru complicitate la crimă. Fiindcă „a contribuit la o încurajare a întăririi coeziunii psihice dintre inculpați.. Fără contribuția acestuia, autorii nu ar fi reușit în a-şi atinge rezultatul socialmente periculos al infracțiunii de omor”, scrie rejust.ro.

Cătălin Bila, fratele lui Adrian, a filmat bătaia și a postat-o pe Facebook. La scurt timp a șters imaginile din telefon. Anchetatorii au cerut efectuarea unei percheziții informatice de către Echipa pentru Criminalitate Cibernetică a Departamentului american de Justiție. Americanii au spus că imaginile solicitate nu au fost găsite în serverele Facebook.

Daune morale de 48.000 euro pentru părinții, frații și bunicii victimei

Adrian Bila s-a aflat în arest din noiembrie 2020 până în decembrie 2022, după care a fost pus sub control judiciar. Are de ispășit 12 ani de detenție pentru omor în formă agravantă. Dar și o condamnare pentru deţinerea de muniţie pentru arme letale, fără drept. Raul Gliguța ar putea sta în penitenciar 13 ani și 9 luni. Aceasta pentru că instanța a adăugat la condamnarea pentru omor o pedeapsă de un an și 9 luni de închisoare, care era suspendată.

George Seutiuț va rămâne sub control judiciar. Cei trei bărbați au fost obligați să le plătească părinților, fraților și bunicii victimei daune morale totale de 48.000 de euro.Hotărârea Tribunalului Bihor nu e definitivă. Poate fi atacată cu apel în termen de 10 zile de la comunicare.