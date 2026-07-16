Finala Cupei Mondiale de duminică seară, dintre Spania și Argentina, va aduce față în față două naționale pline de jucători care evoluează în campionatul Spaniei, iar Atlético Madrid este clubul cu cea mai numeroasă reprezentare în ultimul act al competiției.

Formația pregătită de Diego Simeone va avea nu mai puțin de nouă fotbaliști implicați în finală, dintre care șase vor îmbrăca tricoul Argentinei, iar trei îl vor reprezenta pe cel al Spaniei. În tabăra sud-americană, selecționerul ar putea trimite în teren aproape întreaga linie ofensivă a echipei madrilene, formată din Giuliano Simeone, Thiago Almada, Nico Gonzalez și Julian Alvarez.

În total, 25 dintre cei 52 de jucători care vor fi implicați în finală sunt legitimați la cluburi din La Liga. Pe locul secund în acest clasament se află FC Barcelona, care contribuie cu opt fotbaliști, toți în lotul Spaniei.

1 - Atlético Madrid (9 jucători): Argentina: Juan Musso, Nahuel Molina, Julian Alvarez, Nico Gonzalez, Thiago Almada, Giuliano Simeone; Spania: Marc Pubill, Marcos Llorente, Alex Baena.

2 - FC Barcelona (8): Spania: Joan Garcia, Eric Garcia, Pau Cubarsi, Gavi, Dani Olmo, Pedri, Ferran Torres, Lamine Yamal.

3 - Bilbao (3): Spania: Unai Simon, Aymeric Laporte, Nico Williams.

3 - Arsenal (3): Spania: David Raya, Mikel Merino, Martin Zubimendi.

Clubul italian Inter Milano va avea reprezentare într-o finală de Cupă Mondială pentru a 12-a ediție consecutivă, grație atacantului argentinian Lautaro Martinez.

Seria a început în 1982, când Giuseppe Bergomi, Gabriele Oriali și Alessandro Altobelli au contribuit la succesul Italiei în finala câștigată cu Germania de Vest, scor 3-1, Altobelli înscriind al treilea gol al meciului.

De atunci, în finalele Cupei Mondiale au fost prezenți cinci italieni, patru germani, trei argentinieni, doi croați, un brazilian, un francez – Youri Djorkaeff în 1998 – și un olandez, toți reprezentând clubul milanez. Lautaro Martinez devine unul dintre puținii jucători care apar în două finale diferite, după participările din 2022 și 2026, alături de Ronaldo „Fenomeno”, finalist în 1998 și autor al dublei din finala câștigată de Brazilia în 2002.

În schimb, Bayern München își vede întreruptă o tradiție începută cu peste două decenii în urmă. Eliminarea Angliei și Franței în semifinale înseamnă că gruparea bavareză nu va avea niciun reprezentant în finală pentru prima dată după un șir de unsprezece ediții consecutive.

Ultimii jucători ai lui Bayern rămași în competiție, Dayot Upamecano, Michael Olise și Harry Kane, nu au reușit să-și conducă echipele în ultimul act și se vor întâlni acum în finala mică dintre Franța și Anglia, programată sâmbătă.