Sport

Presa britanică îl desființează pe Thomas Tuchel după eliminarea Angliei: „Visul s-a încheiat”, „Tactică aproape de demitere”

Comentează știrea
Presa britanică îl desființează pe Thomas Tuchel după eliminarea Angliei: „Visul s-a încheiat”, „Tactică aproape de demitere”Thomas Tuchel/ Sursa foto Facebook
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Eliminarea dramatică a Angliei din semifinalele Cupei Mondiale 2026, după eșecul cu 2-1 în fața Argentinei, a stârnit un val de critici în presa britanică. De la publicațiile sportive la ziarele generaliste, concluzia este aproape unanimă: selecționerul Thomas Tuchel a greșit decisiv după ce echipa sa a deschis scorul, iar schimbările tactice au permis Argentinei să întoarcă rezultatul în ultimele minute.

Daily Mail: „Tuchel a invitat presiunea”

Daily Mail scrie că selecționerul german a renunțat prea devreme la intențiile ofensive și a transformat Anglia într-o echipă preocupată exclusiv de apărare. Publicația consideră că modificările făcute după golul lui Anthony Gordon au schimbat complet dinamica jocului și au permis Argentinei să domine finalul partidei.

The Sun: Harry Kane, printre dezamăgirile serii

The Sun i-a acordat căpitanului Harry Kane nota 5, apreciind că atacantul lui Bayern München a fost „exceptionally quiet when it matters most” („neobișnuit de tăcut atunci când a contat cel mai mult”). În schimb, Jordan Pickford și Djed Spence s-au numărat printre puținii jucători apreciați pentru evoluția lor.

Messi, Argentina

Messi, Argentina / Sursa foto: FIFA World Cup

Daily Mirror: Finalul care a frânt inimile englezilor

Daily Mirror a descris înfrângerea drept una dintre cele mai dureroase din ultimii ani pentru naționala Angliei, insistând asupra faptului că echipa a fost la doar câteva minute de calificarea în finală înainte de golurile lui Enzo Fernández și Lautaro Martínez.

talkSPORT: Schimbările lui Tuchel, în centrul criticilor

La talkSPORT, foști internaționali și analiști au pus înfrângerea pe seama selecționerului. Comentatorii au apreciat că Anglia s-a retras prea devreme și a renunțat complet la presing după deschiderea scorului, oferindu-i Argentinei spațiul de care avea nevoie pentru a reveni.

Sky Sports: O prăbușire în ultimele minute

Sky Sports a caracterizat semifinala drept un meci pe care Anglia l-a avut în mână până aproape de final, dar pe care l-a pierdut din cauza lipsei de control și a pasivității din ultimele minute.

The Telegraph: „World Cup dream over”

The Telegraph a vorbit despre o oportunitate istorică irosită și a relatat că Wayne Rooney și Alan Shearer au criticat deschis abordarea lui Tuchel, considerând că selecționerul a devenit prea prudent după golul de 1-0.

BBC: Primele pagini, dominate de dezamăgire

În revista presei, BBC a remarcat că eliminarea Angliei a dominat primele pagini ale ziarelor de miercuri. Potrivit postului public, The Telegraph a ales titlul „World Cup dream over”, în timp ce tabloidele au pus accent pe șocul provocat de revenirea spectaculoasă a Argentinei.

În schimb, Harry Kane a recunoscut după meci că Anglia nu a gestionat bine avantajul luat în repriza secundă.

Am încercat să ținem de rezultat, dar nu a fost suficient”, a declarat căpitanul naționalei, citat de Reuters.

Stiri calde

08:05 - Culisele recrutării liceenilor în rândul cadrelor din Securitate. Mărturiile a doi foști ofițeri de informații

07:57 - Anglia – Argentina 2-1, meciul recordurilor. 30 de minute fără șut la poartă

07:50 - Scandal guvernamental. Ilie Bolojan și USR „împart prada” și dau tunuri de miliarde euro

07:43 - „O echipă de eroi”. Reacțiile entuziaste ale presei după Argentina-Anglia 2-1

07:32 - Iubirea schimbă totul pentru trei zodii. Urmează săptămâni decisive

07:23 - Nivelul de testosteron al soldaților americani va fi verificat anual. Argumentele Pentagonului

HAI România!

Amintirile unui fost ofițer de Securitate - SRI: Galeria figurilor de piatra

Amintirile unui fost ofițer de Securitate - SRI: Galeria figurilor de piatra

Jos labele nemţeşti de pe „Hidroelectrica”

Jos labele nemţeşti de pe „Hidroelectrica”

Dictatorul cu sprânceană

Dictatorul cu sprânceană

Proiecte speciale