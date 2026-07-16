Presa britanică îl desființează pe Thomas Tuchel după eliminarea Angliei: „Visul s-a încheiat”, „Tactică aproape de demitere”
- Andrei Arvinte
- 16 iulie 2026, 07:14
- Daily Mail: „Tuchel a invitat presiunea”
- The Sun: Harry Kane, printre dezamăgirile serii
- Daily Mirror: Finalul care a frânt inimile englezilor
- talkSPORT: Schimbările lui Tuchel, în centrul criticilor
- Sky Sports: O prăbușire în ultimele minute
- The Telegraph: „World Cup dream over”
- BBC: Primele pagini, dominate de dezamăgire
Eliminarea dramatică a Angliei din semifinalele Cupei Mondiale 2026, după eșecul cu 2-1 în fața Argentinei, a stârnit un val de critici în presa britanică. De la publicațiile sportive la ziarele generaliste, concluzia este aproape unanimă: selecționerul Thomas Tuchel a greșit decisiv după ce echipa sa a deschis scorul, iar schimbările tactice au permis Argentinei să întoarcă rezultatul în ultimele minute.
Daily Mail: „Tuchel a invitat presiunea”
Daily Mail scrie că selecționerul german a renunțat prea devreme la intențiile ofensive și a transformat Anglia într-o echipă preocupată exclusiv de apărare. Publicația consideră că modificările făcute după golul lui Anthony Gordon au schimbat complet dinamica jocului și au permis Argentinei să domine finalul partidei.
The Sun: Harry Kane, printre dezamăgirile serii
The Sun i-a acordat căpitanului Harry Kane nota 5, apreciind că atacantul lui Bayern München a fost „exceptionally quiet when it matters most” („neobișnuit de tăcut atunci când a contat cel mai mult”). În schimb, Jordan Pickford și Djed Spence s-au numărat printre puținii jucători apreciați pentru evoluția lor.
Daily Mirror: Finalul care a frânt inimile englezilor
Daily Mirror a descris înfrângerea drept una dintre cele mai dureroase din ultimii ani pentru naționala Angliei, insistând asupra faptului că echipa a fost la doar câteva minute de calificarea în finală înainte de golurile lui Enzo Fernández și Lautaro Martínez.
talkSPORT: Schimbările lui Tuchel, în centrul criticilor
La talkSPORT, foști internaționali și analiști au pus înfrângerea pe seama selecționerului. Comentatorii au apreciat că Anglia s-a retras prea devreme și a renunțat complet la presing după deschiderea scorului, oferindu-i Argentinei spațiul de care avea nevoie pentru a reveni.
Sky Sports: O prăbușire în ultimele minute
Sky Sports a caracterizat semifinala drept un meci pe care Anglia l-a avut în mână până aproape de final, dar pe care l-a pierdut din cauza lipsei de control și a pasivității din ultimele minute.
The Telegraph: „World Cup dream over”
The Telegraph a vorbit despre o oportunitate istorică irosită și a relatat că Wayne Rooney și Alan Shearer au criticat deschis abordarea lui Tuchel, considerând că selecționerul a devenit prea prudent după golul de 1-0.
BBC: Primele pagini, dominate de dezamăgire
În revista presei, BBC a remarcat că eliminarea Angliei a dominat primele pagini ale ziarelor de miercuri. Potrivit postului public, The Telegraph a ales titlul „World Cup dream over”, în timp ce tabloidele au pus accent pe șocul provocat de revenirea spectaculoasă a Argentinei.
În schimb, Harry Kane a recunoscut după meci că Anglia nu a gestionat bine avantajul luat în repriza secundă.
„Am încercat să ținem de rezultat, dar nu a fost suficient”, a declarat căpitanul naționalei, citat de Reuters.