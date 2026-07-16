Eliminarea dramatică a Angliei din semifinalele Cupei Mondiale 2026, după eșecul cu 2-1 în fața Argentinei, a stârnit un val de critici în presa britanică. De la publicațiile sportive la ziarele generaliste, concluzia este aproape unanimă: selecționerul Thomas Tuchel a greșit decisiv după ce echipa sa a deschis scorul, iar schimbările tactice au permis Argentinei să întoarcă rezultatul în ultimele minute.

Daily Mail scrie că selecționerul german a renunțat prea devreme la intențiile ofensive și a transformat Anglia într-o echipă preocupată exclusiv de apărare. Publicația consideră că modificările făcute după golul lui Anthony Gordon au schimbat complet dinamica jocului și au permis Argentinei să domine finalul partidei.

The Sun i-a acordat căpitanului Harry Kane nota 5, apreciind că atacantul lui Bayern München a fost „exceptionally quiet when it matters most” („neobișnuit de tăcut atunci când a contat cel mai mult”). În schimb, Jordan Pickford și Djed Spence s-au numărat printre puținii jucători apreciați pentru evoluția lor.

Daily Mirror a descris înfrângerea drept una dintre cele mai dureroase din ultimii ani pentru naționala Angliei, insistând asupra faptului că echipa a fost la doar câteva minute de calificarea în finală înainte de golurile lui Enzo Fernández și Lautaro Martínez.

La talkSPORT, foști internaționali și analiști au pus înfrângerea pe seama selecționerului. Comentatorii au apreciat că Anglia s-a retras prea devreme și a renunțat complet la presing după deschiderea scorului, oferindu-i Argentinei spațiul de care avea nevoie pentru a reveni.

Sky Sports a caracterizat semifinala drept un meci pe care Anglia l-a avut în mână până aproape de final, dar pe care l-a pierdut din cauza lipsei de control și a pasivității din ultimele minute.

The Telegraph a vorbit despre o oportunitate istorică irosită și a relatat că Wayne Rooney și Alan Shearer au criticat deschis abordarea lui Tuchel, considerând că selecționerul a devenit prea prudent după golul de 1-0.

În revista presei, BBC a remarcat că eliminarea Angliei a dominat primele pagini ale ziarelor de miercuri. Potrivit postului public, The Telegraph a ales titlul „World Cup dream over”, în timp ce tabloidele au pus accent pe șocul provocat de revenirea spectaculoasă a Argentinei.

În schimb, Harry Kane a recunoscut după meci că Anglia nu a gestionat bine avantajul luat în repriza secundă.

„Am încercat să ținem de rezultat, dar nu a fost suficient”, a declarat căpitanul naționalei, citat de Reuters.