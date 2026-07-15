Harry Kane și-a exprimat dezamăgirea după ce Anglia a ratat calificarea în finala Cupei Mondiale, fiind învinsă de Argentina cu 2-1, deși a condus cu 1-0 în semifinala disputată la Atlanta.

Căpitanul naționalei Angliei a declarat că echipa sa a controlat mare parte din joc, însă a plătit scump faptul că s-a retras după deschiderea scorului: „Sunt extrem de supărat pentru echipă, pentru staff și pentru suporteri. Am jucat bine mare parte din meci. Când am preluat conducerea cu 1-0, se pare că ne-am mulțumit doar să menținem avantajul, ceea ce la acest nivel nu este suficient”.

Atacantul englez a mai spus că echipa a depus un efort uriaș pentru a ajunge în semifinalele Cupei Mondiale, iar modul în care s-a încheiat aventura la turneul final este cu atât mai greu de acceptat.

„Am muncit atât de mult să ajungem aici. Băieții au dat tot ce au avut mai bun: sânge, sudoare și lacrimi. Să pierdem așa cum am făcut-o este pur și simplu devastator”, a declarat Kane.

Căpitanul Angliei consideră că selecționata sa a fost foarte aproape de o performanță importantă, însă a lipsit acel detaliu decisiv în momentele-cheie.

„Am avut multe momente bune în acest turneu. Multe meciuri bune, încă o semifinală. Vorbim despre faptul că eram aproape de succes. Trebuia doar să găsim acea piesă lipsă în faza finală a turneului”, a adăugat atacantul.

Campioana mondială en-titre Argentina a obținut calificarea în finala Cupei Mondiale după victoria cu 2-1 în fața Angliei. Sud-americanii au revenit de la 0-1, Lionel Messi contribuind decisiv la succes cu două pase de gol.

În ultimul act al competiției, Argentina va înfrunta Spania, într-un meci în care va încerca să își apere titlul mondial cucerit în 2022, în Qatar.