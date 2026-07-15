Sport

Harry Kane a explicat unde a pierdut Anglia semifinala cu Argentina: „La acest nivel nu este suficient”

Comentează știrea
Harry Kane a explicat unde a pierdut Anglia semifinala cu Argentina: „La acest nivel nu este suficient”Sursa foto: Facebook/Harry Kane
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Harry Kane și-a exprimat dezamăgirea după ce Anglia a ratat calificarea în finala Cupei Mondiale, fiind învinsă de Argentina cu 2-1, deși a condus cu 1-0 în semifinala disputată la Atlanta.

Căpitanul naționalei Angliei a declarat că echipa sa a controlat mare parte din joc, însă a plătit scump faptul că s-a retras după deschiderea scorului: „Sunt extrem de supărat pentru echipă, pentru staff și pentru suporteri. Am jucat bine mare parte din meci. Când am preluat conducerea cu 1-0, se pare că ne-am mulțumit doar să menținem avantajul, ceea ce la acest nivel nu este suficient”.

Harry Kane : „Am fost atât de aproape”

Atacantul englez a mai spus că echipa a depus un efort uriaș pentru a ajunge în semifinalele Cupei Mondiale, iar modul în care s-a încheiat aventura la turneul final este cu atât mai greu de acceptat.

„Am muncit atât de mult să ajungem aici. Băieții au dat tot ce au avut mai bun: sânge, sudoare și lacrimi. Să pierdem așa cum am făcut-o este pur și simplu devastator”, a declarat Kane.

Căpitanul Angliei consideră că selecționata sa a fost foarte aproape de o performanță importantă, însă a lipsit acel detaliu decisiv în momentele-cheie.

„Am avut multe momente bune în acest turneu. Multe meciuri bune, încă o semifinală. Vorbim despre faptul că eram aproape de succes. Trebuia doar să găsim acea piesă lipsă în faza finală a turneului”, a adăugat atacantul.

Argentina

Sursa foto: FIFA World Cup

Argentina va juca finala cu Spania

Campioana mondială en-titre Argentina a obținut calificarea în finala Cupei Mondiale după victoria cu 2-1 în fața Angliei. Sud-americanii au revenit de la 0-1, Lionel Messi contribuind decisiv la succes cu două pase de gol.

În ultimul act al competiției, Argentina va înfrunta Spania, într-un meci în care va încerca să își apere titlul mondial cucerit în 2022, în Qatar.

Stiri calde

01:43 - Harry Kane a explicat unde a pierdut Anglia semifinala cu Argentina: „La acest nivel nu este suficient”

01:20 - Visul premonitoriu al lui Lautaro Martinez înainte de 2-1 cu Anglia și calculele lui Scaloni pentru finala cu Spania:...

00:04 - Argentina răstoarnă scorul cu Anglia, 2-1, și se califică în finala Cupei Mondiale 2026, unde o așteaptă Spania

23:57 - De ce se strică verdețurile atât de repede. În doar 30 de secunde le poți prelungi prospețimea

23:40 - Harry și Meghan au încercat să țină totul ascuns. Un singur detaliu a stârnit un nou scandal

23:25 - O planetă care a rămas ascunsă ani la rând a fost descoperită la doar 63 de ani-lumină de Pământ

HAI România!

Amintirile unui fost ofițer de Securitate - SRI: Galeria figurilor de piatra

Amintirile unui fost ofițer de Securitate - SRI: Galeria figurilor de piatra

Jos labele nemţeşti de pe „Hidroelectrica”

Jos labele nemţeşti de pe „Hidroelectrica”

Dictatorul cu sprânceană

Dictatorul cu sprânceană

Proiecte speciale